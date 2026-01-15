Sauvetages d’amphibiens : la LPO a besoin de bénévoles en Franche-Comté

Cette année encore, la LPO organise une nouvelle opération de sauvetage routier des amphibiens. Déployé sur huit communes et reposant entièrement sur la base du bénévolat, le dispositif nécessite de nombreux volontaires afin d’aider un maximum de grenouilles, tritons, salamandres et crapauds à rejoindre les zones de reproduction sans risque d’écrasement.

Chaque année, des millions d’amphibiens meurent écrasés sur les routes lors de leur migration rappelle la LPO. C’est pourquoi l’association met en place des actions de sauvetage routier dans huit communes de Franche-Comté, de janvier à mai.

Or, "ces dispositifs ne peuvent prendre vie sans l'aide de la population locale". Pour les mettre en place, la LPO doit arriver à mobiliser une vingtaine de volontaires minimum par site. C’est pourquoi la LPO lance un appel à volontaires pour venir l’aider à sauver les grenouilles, tritons, salamandres et crapauds "qui vivent à côté de chez vous, en participant à une action concrète pour la faune sauvage".

Objectif ? Aider les amphibiens à rejoindre leurs zones de reproduction sans écrasement. Pour cela, chaque soir ou matin, des bénévoles longent les filets et les seaux installés en bord de route, pour faire traverser les amphibiens qui s'y trouvent. En 2025, grâce à la mobilisation citoyenne, plus de 16 700 amphibiens ont pu traverser les routes sereinement avec l’aide des 295 volontaires mobilisés en Franche-Comté.

Quelles sont les communes concernées ?

Pour poursuivre et renforcer ces actions, la LPO recherche donc dès à présent des bénévoles sur huit communes du Doubs, du Jura et du Territoire de Belfort : Saules, Vorges-les-Pins, Mathay, Villers-le-Lac, Le Bélieu, et Verrières-du-Grosbois, Eloie (90) et Denezières (39) .

Si vous êtes intéressé par l’opération, la LPO BFC vous invite à vous préinscrire via le lien dédié. Elle ajoute que toute aide "est très précieuse, même sur une seule journée !" Ces actions sont ouvertes à tous, connaisseurs ou non, et de tous âges (les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal).

Préinscription avant fin décembre et plus de renseignements via le site : bit.ly/sauver-amphibiens