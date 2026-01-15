Jeudi 15 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Nature

Sauvetages d’amphibiens : la LPO a besoin de bénévoles en Franche-Comté

Publié le 15/01/2026 - 12:00
Mis à jour le 15/01/2026 - 11:10

Cette année encore, la LPO organise une nouvelle opération de sauvetage routier des amphibiens. Déployé sur huit communes et reposant entièrement sur la base du bénévolat, le dispositif nécessite de nombreux volontaires afin d’aider un maximum de grenouilles, tritons, salamandres et crapauds à rejoindre les zones de reproduction sans risque d’écrasement. 

Montage de chantier à Éloie. © Jean Becker
Installation de dispositif à Villers-le-Lac. © Emma Favier
©
1/3 - Montage de chantier à Éloie. © Jean Becker
2/3 - Installation de dispositif à Villers-le-Lac. © Emma Favier
3/3 - ©

Chaque année, des millions d’amphibiens meurent écrasés sur les routes lors de leur migration rappelle la LPO. C’est pourquoi l’association met en place des actions de sauvetage routier dans huit communes de Franche-Comté, de janvier à mai.

Or, "ces dispositifs ne peuvent prendre vie sans l'aide de la population locale". Pour les mettre en place, la LPO doit arriver à mobiliser une vingtaine de volontaires minimum par site. C’est pourquoi la LPO lance un appel à volontaires pour venir l’aider à sauver les grenouilles, tritons, salamandres et crapauds "qui vivent à côté de chez vous, en participant à une action concrète pour la faune sauvage".

Objectif ? Aider les amphibiens à rejoindre leurs zones de reproduction sans écrasement. Pour cela, chaque soir ou matin, des bénévoles longent les filets et les seaux installés en bord de route, pour faire traverser les amphibiens qui s'y trouvent. En 2025, grâce à la mobilisation citoyenne, plus de 16 700 amphibiens ont pu traverser les routes sereinement avec l’aide des 295 volontaires mobilisés en Franche-Comté. 

Quelles sont les communes concernées ?

Pour poursuivre et renforcer ces actions, la LPO recherche donc dès à présent des bénévoles sur huit communes du Doubs, du Jura et du Territoire de Belfort : Saules, Vorges-les-Pins, Mathay, Villers-le-Lac, Le Bélieu, et Verrières-du-Grosbois, Eloie (90) et Denezières (39) .

Si vous êtes intéressé par l’opération, la LPO BFC vous invite à vous préinscrire via le lien dédié. Elle ajoute que toute aide "est très précieuse, même sur une seule journée !" Ces actions sont ouvertes à tous, connaisseurs ou non, et de tous âges (les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal).

Préinscription avant fin décembre et plus de renseignements via le site : bit.ly/sauver-amphibiens

Allez + loin

amphibien lpo sauvetage

Publié le 15 janvier à 12h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Franche-Comté
Nature

Sauvetages d’amphibiens : la LPO a besoin de bénévoles en Franche-Comté

Cette année encore, la LPO organise une nouvelle opération de sauvetage routier des amphibiens. Déployé sur huit communes et reposant entièrement sur la base du bénévolat, le dispositif nécessite de nombreux volontaires afin d’aider un maximum de grenouilles, tritons, salamandres et crapauds à rejoindre les zones de reproduction sans risque d’écrasement. 

amphibien lpo sauvetage
Publié le 15 janvier à 12h00 par Elodie Retrouvey
France
Nature Politique

Loup : la hausse des tirs autorisés relance la controverse entre État et scientifiques

Plusieurs organisations de protection de la nature réunies au sein du Groupe national Loup ont publié un communiqué mardi 13 janvier 2026 critiquant l’annonce du gouvernement visant à relever le plafond annuel de destruction des loups. Cette prise de position intervient alors que la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a évoqué, parmi d’autres mesures, une hausse du taux maximal de tirs autorisés contre l’espèce.

agriculture annie genevard attaque décès défense élevage loup mouton
Publié le 14 janvier à 09h35 par Alexane
Franche-Comté
Nature

Météo de la semaine : un redoux s’amorce dès mardi en Franche-Comté

Si tous les départements de Franche-Comté, à l’exception du Jura, sont encore en vigilance jaune pour un risque de neige et verglas, ce lundi 12 janvier jusqu’à 12h, la météo promet d’être plus clémente dans les jours à venir, en tout cas du côté des températures. On fait le point avec Météo France. 

météo météo-france redoux températures
Publié le 12 janvier à 11h02 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Nature Transports

Info route : chaussées glissantes en raison du verglas ce lundi dans le département du Doubs

Selon les informations du Département du Doubs, du verglas perturbe les conditions de circulation dans plusieurs secteurs ce lundi 12 janvier 2026 après le passage de pluies sur sol gelé. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.

département du doubs hiver info route météo neige verglas
Publié le 12 janvier à 08h09 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Nature Sport

Neige et verglas dans le Doubs : la circulation fortement impactée, le match FCSM-Lens reporté

Météo-France a placé le département du Doubs en vigilance orange pour neige et verglas depuis 6 heures ce samedi 10 janvier 2026. Les prévisions annoncent des chutes de neige persistantes sur l’ensemble du département jusqu’au milieu de la nuit. On fait le point sur la circulation, le match au stade de Bonal et les prévisions.

circulation fcsm match neige verglas
Publié le 10 janvier à 17h18 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Neige et verglas : de fortes perturbations de la circulation dans le Doubs

Le département du Doubs a été placé en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France depuis 6 heures, ce samedi 10 janvier 2026. La préfecture a publié un premier point de situation à 13 heures faisant état de conditions de circulation particulièrement dégradées sur plusieurs axes routiers.

circulation neige prefecture du doubs verglas
Publié le 10 janvier à 13h20 par Alexane
Franche-Comté
Nature

Météo en Franche-Comté : un week-end marqué par la neige et les températures froides

Selon Météo-France, une perturbation hivernale restera présente sur la Franche-Comté samedi 10 janvier 2025, apportant des précipitations et un mercure nettement en dessous des normales saisonnières. Des chutes de neige sont attendues, parfois jusqu’en plaine, avec des limites pluie-neige basses en cours de journée. Les conditions s’adouciront légèrement dimanche mais l’ambiance restera fraîche et instable.

froid hiver météo-france neige pluie verglas
Publié le 10 janvier à 09h00 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Vigilance orange neige-verglas : de fortes restrictions de circulation dans le Doubs jusqu’à lundi

Le département du Doubs est placé en vigilance orange pour un risque de neige et de verglas ce samedi 10 janvier 2026 depuis 6 heures, selon Météo-France. Face aux conditions de circulation jugées difficiles, le préfet du Doubs a décidé de mettre en place des restrictions importantes sur le réseau routier afin de limiter les risques d’accident.

Publié le 10 janvier à 07h56 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Info route : des conditions de circulation quasi normales ce vendredi dans le Doubs

L'arrivée de la pluie et la hausse des températures ayant réussi à éliminer une grande partie de la neige présente sur le Département, les conditions de circulation reviennent quasiment à la normale ce vendredi 9 janvier 2026 dans le Doubs à part dans le Haut-Doubs où du verglas nous est encore signalé.

département du doubs hiver info route météo pluie verglas
Publié le 9 janvier à 08h04 par Elodie Retrouvey

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Ligne des hirondelles : six excursions hivernales de Dole à Morez…
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Risque d’incendie et de panique : "les établissements recevant du public sont plutôt sécurisés au sein de notre département" (SDIS 25)
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos forfaits de ski à la Station de Métabief

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 12.1
nuageux
le 15/01 à 12h00
Vent
3.11 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
82 %
 