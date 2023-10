Université de Franche-Comté : 40 chercheurs parmi les 2% les plus cités au monde

Cette "prestigieuse" liste est établie sur les bases de données transdisciplinaires internationales de Scopus, une base de données bibliométrique transdisciplinaire de résumés et de citations de publications scientifiques. Elle couvre près de 22 domaines scientifiques et présente plus de 160.000 chercheurs parmi plus de 8 millions actifs dans le monde, soit 2% des chercheurs.

16 hospitalo-universitaires du CHU de Besançon

Près de 40 chercheurs de l’université de Franche-Comté ou ayant travaillé à l’université, de domaine très divers, dont 16 sont hospitalo-universitaires du CHU de Besançon, figurent dans le classement de cette année.

Les chercheurs de la région :