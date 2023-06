Sept joueurs du FC Sochaux en fin de contrat quittent le club

Ils sont sept à devoir ou vouloir quitter le navire dès la saison prochaine.

Parmi eux, des joueurs cadres comme Maxime Do Couto et Valentin Henry arrivés à l’été 2021 et qui auront disputé respectivement 65 et 50 matches de championnat avec le maillot sochalien. De même que Julien Faussurier, revenu en début de saison 2022/2023 et auteur de 25 rencontres de Ligue 2 BKT. Ou encore Ismaïl Aaneba, qui a refusé la proposition de nouveau contrat formulée par le club.

Le jeune gardien Manu Agro, formé à Seloncourt et qui avait signé un engagement d’une année l’été dernier ne sera pas prolongé.

En fin de prêt avec le FCSM, Franck Kanouté, qui a disputé 30 matches cette saison, va retrouver le Cercle Bruges KSV avec qui il est encore sous contrat.

Mehdi Jeannin devrait être reconduit

Adrien Delphis avait signé son premier contrat professionnel avec le FCSM en octobre 2020 d'une durée de trois ans, sans réussir à s'imposer en équipe première. Il ne sera à son tour pas reconduit.

Le FC Sochaux-Montbéliard a précisé par ailleurs que des échanges allaient être menés avec Mehdi Jeannin quant à une possible prolongation de son contrat prenant lui aussi fin le 30 juin prochain.