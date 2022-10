SNCF : importantes perturbations à prévoir sur le réseau ce week-end

Après quatre années de travaux pour la modernisation de la signalisation entre Dole et Mouchard, ces travaux s’achèvent le week-end du 8 et 9 octobre 2022 et vont entraîner une interruption des circulations des trains sur cette ligne.

Ce chantier de grande ampleur, qui consiste à démonter les anciennes installations de signalisation et à les moderniser sur plus de 30 kilomètres entre Dole et Mouchard, prend fin avec l’opération complexe de mise en service des postes d’aiguillages informatiques situés à Arc-et-Senans, Grand-Contour et Chatelay-Chissey.

La SNCF annonce que "près de 150 agents seront mobilisés tout le week-end pour réaliser cette révolution dans la gestion des circulations ferroviaires de la ligne Dole-Mouchard. Ce grand chantier de modernisation représente un investissement de 35 millions d’euros financés par SNCF Réseau".

Informations sur les circulations

Ces travaux de modernisation du réseau entraîneront d'importantes perturbations le week- end du 8 et 9 octobre 2022 sur les lignes :

Besançon<>Lons-le-Saunier<>Bourg

Dole<>St-Claude<>Pontarlier

Dijon<>Besançon

Un service de substitution par autocar (nombre de place limité) sera mis en place durant ces travaux.

Les abonnés TER Bourgogne-Franche-Comté ayant communiqué leurs coordonnées seront informés par mail / SMS de ces perturbations des circulations et du service de substitution par autocar.

Précisions pour les TGV Lyria

En raison de ces travaux, certains TGV Lyria Paris <> Suisse utiliseront un autre itinéraire via Genève et ne desserviront pas les gares de Bourgogne-Franche-Comté. Les déplacements des voyageurs restent néanmoins préservés le vendredi soir et le dimanche soir.