SNCF : travaux de sécurisation à Novillars sur la ligne Besançon-Belfort

Des nouveaux écrans filets pare-blocs vont ainsi être installés et permettront d'éviter la chute de rochers sur les voies ce qui devrait "améliorer la régularité et la sécurité des circulations ferroviaires sur la ligne Besançon-Belfort" précise la SNCF dans son communiqué.

SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, gestionnaire de l'infrastructure, a investi 1 M€ dans ce chantier sur les parois rocheuses à Novillars "afin de limiter les impacts sur le réseau ferroviaire sur cet axe". Ils interviennent notamment en raison du relief de la ligne, du changement climatique et des évènements qui y sont liés de plus en plus fréquents et intenses (éboulements, sécheresses, inondations…). Le réseau fait ainsi l'objet "d'une attention particulière et doit s’adapter" explique la SNCF.

Descriptif des travaux

Cette opération, d'un montant de 1 M€ financé par SNCF Réseau, consiste à :

déposer les anciens filets détecteurs qui permettaient de déceler les chutes de rochers et d'arrêter les circulations ferroviaires,

installer près de 300 mètres d'écrans pare-blocs pour contenir les blocs rocheux et éviter les chutes de pierres sur les voies ce qui va contribuer à renforcer la sécurité et améliorer la régularité sur cet axe.

Les travaux se déroulent du 16 juin au 17 octobre 2025, en semaine, de jour et de nuit, sans impact sur la disponibilité du réseau avec 10 agents mobilisés en moyenne chaque jour.