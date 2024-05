Soufflé au comté de Bonnétage et fraîcheur de noix

Comté de Bonnétage « 18 mois d’affinage » en soufflé et fraîcheur de noix

Accord : Arbois Réserve de CaveauSavagnin, Lucien Aviet 2010.

Pour 6 personnes :

Appareil à soufflé :

Comté : 240 g

Crème liquide : 35 cl

Fécule de pomme de terre : 80 g

Beurre : 35 g

Œuf : 6 pcs

Noix de muscade : pm

Progression de la recette

Préchauffer le four à 200°, beurrer 6 moules à soufflé de taille moyenne et les parsemer d’un peu de Comté râpé.

Porter à ébullition la crème liquide avec la fécule pendant 5 min environ à feu doux, mélanger sans cesse au fouet jusqu'à obtention d’une pâte épaisse.

En dehors du feu, ajouter les jaunes un à un. Bien mélanger, ajouter le Comté râpé et la muscade.

Saler et poivrer. Mélanger jusqu'à ce que le fromage soit fondu.

Hors du feu et quand l’appareil est à 25° maximum, verser les blancs montés en 2 fois.

Mélanger délicatement comme pour la préparation d’une mousse.

Verser le tout dans des moules, bien lisser le dessus et cuire au four à 200° pendant 20 à 25 min environ (sans jamais ouvrir la porte du four).

Le soufflé est prêt quand il est doré et bien gonflé.

Glace noix :

Lait entier : 50 cl

Jaune d’œuf : 4 pcs

Sucre semoule : 120 g

Pâte de noix : 100 g

Chauffer le lait et la pâte de noix, bien fouetter. Faire un ruban avec les jaunes et le sucre, verser l’appareil chaud dessus et cuire comme une crème anglaise à 82°. Débarrasser au frais et laisser maturer 12 h puis turbiner.

Finition et dressage :

Préparer 6 assiettes avec des dentelles de papier et 6 petits bols. Disposer les soufflés sur chaque assiette et une quenelle de glace dans chaque petit bol. Déguster le soufflé bien chaud.