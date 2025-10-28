Mardi 28 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Surveillance discrète, interpellation rapide, la police stoppe une vente de cannabis rue de la Pelouse à Besançon

Publié le 28/10/2025 - 15:30
Mis à jour le 28/10/2025 - 13:45

Un équipage de la Brigade anticriminalité de Besançon a procédé à l’interpellation le 26 octobre 2025 à 17h10, de deux individus au 22 rue de la Pelouse, dans le cadre d’une surveillance discrète portant sur un point de vente de stupéfiants signalé.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les policiers ont observé un individu semblant attendre sur les lieux, avant qu’un second ne le rejoigne, tenant un petit sachet de stupéfiants et utilisant son téléphone en communication via l’application Snapchat. Les deux hommes ont été immédiatement interpellés.

Le second individu, identifié comme le vendeur, a été placé en garde à vue par l’officier de police judiciaire (OPJ) de la BAC, tandis que l’OPJ du Groupe d’appui judiciaire (GAJ) était informé pour le suivi de la procédure.
Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de plusieurs savonnettes de résine de cannabis ainsi que de matériel de conditionnement destiné à la revente.

Les analyses et pesées ont confirmé la présence de 721,37 grammes de résine de cannabis et 16 grammes d’herbe de cannabis. L’acheteur, entendu librement, a indiqué que le mis en cause était son vendeur habituel.

Lors de son audition, le vendeur, né en 2001, a reconnu conserver les stupéfiants à son domicile en raison d’une dette contractée auprès d’un tiers l’ayant menacé. Il a également admis être consommateur et revendre occasionnellement des produits stupéfiants.

Sa garde à vue a pris fin le 27 octobre 2025. Il est convoqué dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en mai 2026, ainsi qu’à une convocation par officier de police judiciaire en juin 2026.
L’acheteur, né en 1995, sera quant à lui jugé par ordonnance pénale en février 2026.

cannabis narcotrafic police stupéfiants trafic de drogue

Publié le 28 octobre à 15h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

Un tiers-lieu ouvert pour les jeunes au centre-ville de Besançon

Sondage

 12.66
légère pluie
le 28/10 à 15h00
Vent
4.03 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
87 %
 