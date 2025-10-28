Surveillance discrète, interpellation rapide, la police stoppe une vente de cannabis rue de la Pelouse à Besançon

Un équipage de la Brigade anticriminalité de Besançon a procédé à l’interpellation le 26 octobre 2025 à 17h10, de deux individus au 22 rue de la Pelouse, dans le cadre d’une surveillance discrète portant sur un point de vente de stupéfiants signalé.

Les policiers ont observé un individu semblant attendre sur les lieux, avant qu’un second ne le rejoigne, tenant un petit sachet de stupéfiants et utilisant son téléphone en communication via l’application Snapchat. Les deux hommes ont été immédiatement interpellés.

Le second individu, identifié comme le vendeur, a été placé en garde à vue par l’officier de police judiciaire (OPJ) de la BAC, tandis que l’OPJ du Groupe d’appui judiciaire (GAJ) était informé pour le suivi de la procédure.

Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de plusieurs savonnettes de résine de cannabis ainsi que de matériel de conditionnement destiné à la revente.

Les analyses et pesées ont confirmé la présence de 721,37 grammes de résine de cannabis et 16 grammes d’herbe de cannabis. L’acheteur, entendu librement, a indiqué que le mis en cause était son vendeur habituel.

Lors de son audition, le vendeur, né en 2001, a reconnu conserver les stupéfiants à son domicile en raison d’une dette contractée auprès d’un tiers l’ayant menacé. Il a également admis être consommateur et revendre occasionnellement des produits stupéfiants.

Sa garde à vue a pris fin le 27 octobre 2025. Il est convoqué dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en mai 2026, ainsi qu’à une convocation par officier de police judiciaire en juin 2026.

L’acheteur, né en 1995, sera quant à lui jugé par ordonnance pénale en février 2026.