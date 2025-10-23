Tempête Benjamin : 7.000 clients impactés en Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Des vents violents ont traversé la France dans la nuit du 22 et 23 octobre 2025 impactant aussi la Franche-Comté. Le réseau de distribution électrique fait face à des rafales d’environ 100 km/h qui ont provoqué des chutes d’arbres ou de branches sur les câbles. A midi, Enedis répertoriait 7.000 clients sans électricité en Franche-Comté.

150 agents d'Enedis en Alsace Franche-Comté (avec un doublement des effectifs d'astreinte dès hier dans le cadre de la pré-mobilisation) ainsi que 20 salariés de ses entreprises partenaires (élagage, dégagement des accès...) ont été mobilisés ce jeudi pour rétablir les clients.

"Le Jura et le Doubs sont les départements les plus impactés pour notre territoire", nous est-il précisé.

D'importants dégâts sur le réseau électrique

Grâce à la mobilisation des équipes sur le terrain, 46,2 % des clients sont réalimentés. Au pic de l'événement, 13.000 clients étaient coupés à 8h30. À 12 heures, sont privés d'électricité :

3.500 clients dans le Jura (secteurs autour de Lons, Saint-Claude, Poligny et au nord de Champagnole)

2.800 clients dans le Doubs (secteur autour de Pontarlier)

700 en Haute-Saône

Un service de dépannage est assuré par une cellule d'assistance téléphonique, disponible 24h/24.

Enedis rappelle les consignes de sécurité :