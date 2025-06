Théâtre, site web, bergers : arcjurassien.org soutient onze nouveaux projets transfrontaliers

La plateforme d’échanges transfrontalière Arcjurassien.org célèbre ses 40 ans d’existence. À cette occasion, un événement a été organisé le 19 mai 2025 à Villers-le-Lac, réunissant plus de 170 élus et représentants des institutions et des milieux socio-économiques autour des thématiques de coopération franco-suisse.