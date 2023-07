Le Tour de France en Franche-Comté ce week-end : toutes les informations à savoir...

Les couleurs de la Franche-Comté brilleront sur les routes du Tour de France. Au programme : deux étapes à commencer par la 19e organisée entre Moirans-en-Montagne et Poligny au terme de 173 km. Le lendemain, les coureurs s'élanceront entre Belfort et le Markstein (Alsace) pour l’avant-dernière étape avant l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris.

Le parcours en détails :

La 19e étape

Le départ fictif des coureurs est prévu à 13h15, pour un départ réel à 13h30 à Moirans-en-Montagne. Pendant cette journée, pas moins de 33 communes jurassiennes seront traversées par le peloton. Un écran géant est prévu pour pouvoir suivre la course dans sa totalité. Il sera installé près de la mairie. Toutes les informations sur le programme ici. Des animations sont également prévues à Champagnole, au parc de Belle-frise (écran géant, buvette, animations...) mais aussi à Poligny, qui sera pour la première fois de son histoire ville d'arrivée du Tour. Un écran géant sera installé et des animations sont prévues. sur piste, stand vélo et restauration).

La 20e étape

Le lendemain, les coureurs partiront de Belfort rue de l'Ancien Théâtre, au pied de la Citadelle. Ce sera l'avant-dernière étape de cette 110e édition. Au programme : pas moins de six cols, soit 3600 mètres de dénivelé positif. Le départ fictif sera donné à 13h30, pour un départ réel à 13h45. La caravane du Tour devrait pointer le bout de son nez vers 11h30. Comme la veille dans le Jura, plusieurs animations sont prévues au village du Tour, à Belfort.

Un tracé 100% jurassien durant lequel les franc-comtois pourront venir soutenir la vedette star de la région, Thibaut Pinot.

Comment soutenir Thibaut Pinot ?

Un "virage Pinot" au col du Petit Ballon dans les Vosges

Pour célébrer le passage de Thibaut Pinot lors de la dernière étape de montagne, la Fédération française de la lose (FFL) a organisé un rassemblement inédit. Le collectif "Ultras Pinot", qui réunit plus de 7.000 abonnés sur Twitter, est associé à l'évènement. Certains adeptes de la première heure comptent même camper la veille pour voir au plus près leur cycliste favori. Un bus rempli de fans fera le trajet depuis Paris pour participer.

Point de rassemblement à Mélisey

Les spectateurs seront présents à Mélisey pour soutenir Thibaut Pinot dans sa quête. Samedi 22 juillet, un rassemblement de fans sera organisé dans la commune de Haute-Saône. Au programme : une retransmission de l'étape sur écran géant, ainsi qu'une buvette et un point de restauration. De 10 heures à 20 heures, les amateurs des deux roues pourront applaudir Thibaut Pinot sur le stade de Mélisey. Bouquet final : une "surprise de Thibaut à la fin de l'étape".

Une fan zone "Tibopino" à La Bresse

Le coureur haut-saônois sera encore mis à l'honneur lors d'un rassemblement de fans. Cette fois, c'est à La Bresse, à la Traverse de la Roche, que les spectateurs se réuniront pour assister au spectacle. Une buvette et un point de restauration sont prévus sur place ainsi que des animations. L'évènement est organisé par l'Association des espoirs du ski de fond vosgien (AESFV).

Une circulation alternée

Qui dit rassemblements dit longues files de voitures. Les conditions de circulation et de stationnement seront modifiées dans les villes de départ et d'arrivée. Comme pour chaque étape, le parcours de la course sera totalement fermé à la circulation le jour du passage des coureurs. Il sera interdit de circuler et de stationner sur les routes empruntées par la course d'une à deux heures avant le passage de la caravane publicitaire et une demi-heure à une heure après le passage de la course.

Moirans-Montagne

Les restrictions de circulation et de stationnement débuteront la veille de l'étape, à savoir le jeudi 20 juillet à partir de 7h du matin. Le parcours des coureurs situé rue Voltaire, avenue de Franche-Comté et rue du collège est fermé à la circulation de 6h à14h le vendredi 21 juillet. Une grande partie du centre-ville sera fermé de 14h à 23h sur différents lieux où sont organisées des animations.

Des parkings sont mis en place pour accueillir le public de 7h à 18h. Le détail est à retrouver sur le site de la commune.

Poligny

Les routes suivantes, seront barrées à la circulation dont certaines, dès jeudi 20 juillet à 20h.

RD 905 entre Tourmont et Poligny (passage à niveau) du 20 juillet à 21h au 21 juillet à 21h

RN 83 - bretelle d'accès depuis Arbois du 20 juillet à 21h au 21 juillet à 21h

Avenue de la gare (du passage à niveau jusqu'à la pharmacie) le 21 juillet de 4h à 21h

Rues de l'industrie et du pont Charolet inaccessible en voiture le 21 juillet de 4h à 21h

Chemin de l'Association Foncière entre Tourmont et Poligny ("rue béton") le 21 juillet de 7h à 21h

Mise en place des barrages en zone industrielle le 21 juillet de 7h à 21h

Toutes les autres routes et rue de Poligny resteront ouvertes à la circulation. L'accès au village se fera par la rue des petites marnes. L'ensemble de ces informations est à retrouver sur le site Inforoute du Jura.