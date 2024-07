Tour de France : Romain Grégoire, désigné coureur le plus combatif de la 17e étape

Lors de cette étape de près de 178 km, le Bisontin aura ouvert la route jusqu’au col du Noyer lors de cette 17e étape, avant d’être finalement rejoint par Valentin Madouas. Romain Grégoire a finalement terminé à la 25e position à 6’58 du vainqueur de l’étape, l’Équatorien Richard Carapaz.

Sa prestation du jour lui a toutefois permis d’être élu coureur le plus combatif du jour. Un premier podium d’honneur pour le Bisontin qui vient récompenser un travail acharné.

