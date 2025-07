Tour Régional Emploi et Inclusion de Bourgogne-Franche-Comté : découvrez les prochaines dates

Du 26 juin au 20 novembre 2025, la quatrième édition du Tour Régional Emploi et Inclusion s'installera dans les huit départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Axée sur l'emploi et le recrutement, cette opération de grande envergure a pour objectif de faire évoluer les mentalités et de promouvoir l’inclusion, la diversité et l’égalité au sein des organisations privées et publiques du territoire.

Directement inspirés du succès du Grand Forum Emploi diversité RH & RSE organisé chaque année par Halte Discriminations à la CCI de Besançon, les différents forums Emploi Inclusion Diversité RH & RSE organisés dans le cadre du Tour régional constituent "des lieux privilégiés de rencontres, des témoignages inspirants, des échanges d’expériences et des partages de bonnes pratiques sur les enjeux, questions, outils et politiques de management de la diversité des profils humains en entreprise."

Ces rendez-vous permettent également "des rencontres en tête-à-tête entre les entreprises qui recrutent et forment et les personnes en recherche d’emplois, de stages, d’alternance, de formation, de reconversion professionnelle, ainsi que les porteuses et porteurs de projets."

Voici les principaux temps forts de ces grands forums :

Job-dating pro-diversité, pro-égalité, pro-mixité dans le cadre de journées de recrutement 100% inclusives ;

Coaching candidates et candidats, accompagnement à la création d’entreprise, découverte de métiers ;

Conférences, ateliers, témoignages inspirants, retours d’expérience et partages de bonnes pratiques ;

Signature collective de la Charte d’engagement Inclusion Diversité Égalité portée par Halte Discriminations ;

17e édition des Trophées inclusion, diversité & égalité pour "récompenser les actions innovantes et bonnes pratiques RH & RSE en Bourgogne Franche-Comté ainsi que les porteuses et porteurs de projets."

Pour les candidats, ces journées de recrutement sont "l’occasion idéale de rencontrer des entreprises qui recrutent, de favoriser une meilleure connaissance des métiers mal connus ou souffrants de représentations négatives parfois erronées, de découvrir des secteurs et formations à fort potentiel et de dynamiser leurs carrières."

Quelques chiffres qui reflètent l'importance de l'inclusion dans les différents milieux professionnels

Selon le rapport transmis par l’OIT (Organisation internationale du travail), "les entreprises qui ont à la fois une culture commerciale et des politiques inclusives parviennent ainsi aux résultats suivants" :

Accroissement de 63% de la rentabilité et de la productivité

Renforcement de 60% de la capacité d’attirer et de retenir les talents

Amélioration de 59% de la créativité, de l’innovation et de l’ouverture

Amélioration de 58% de l’image de l’entreprise

Renforcement de 38% de la capacité d’évaluer l’intérêt et la demande

des consommateurs. Lorsque la parité existe au sein des conseils d’administration, les entreprises ont 20% de plus de probabilité d’améliorer leurs résultats commerciaux.

Une étude INSEE réalisée en mars 2024 souligne les déséquilibres encore trop importants de l’égalité femmes-hommes , "un enjeu de justice sociale et un levier de développement économique et sociétal. Il est urgent d’agir pour favoriser la mixité des métiers, réduire les écarts de salaires et améliorer l’équilibre des temps de vie."

sont plus nombreuses à être diplômées du supérieur (+8 points par rapport aux hommes). Pourtant, elles restent orientées vers des filières moins rémunératrices. Emploi : Elles sont moins présentes sur le marché du

travail (72% contre 77% des hommes) et occupent davantage d’emplois précaires et à temps partiel. Avec deux enfants, elles sont 8 fois plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. Salaire : L’écart salarial atteint 16 % en moyenne à temps

plein, et s’aggrave avec l’âge (+22 % chez les 50-64 ans), pénalisant les femmes seniors. Pauvreté : 31 % des familles monoparentales dirigées

par une femme vivent sous le seuil de pauvreté. Représentation politique : Des progrès… Mais encore

Les objectifs du Tour Régional Emploi et Inclusion Bourgogne-Franche-Comté

la formation et la diversification des choix d’orientation Favoriser une meilleure connaissance

de métiers mal connus ou souffrants de représentations négatives, parfois erronées Donner les mêmes chances à toutes

et tous de s’informer sur les métiers et les filières et ouvrir le champ des possibles Valoriser l’excellence des métiers

et des gestes professionnels Promouvoir des métiers et le secteur

peu ou mal connus Favoriser la découverte des métiers

porteurs et/ou en tension Susciter des vocations

Valoriser à leur juste niveau les métiers

à fort potentiels parfois discriminés… Sortir les métiers de la stigmatisation

ou mal connues Lutter contre la persistance des stéréotypes

et préjugés Contribuer à la réduction des pénuries

de personnels Favoriser une meilleure connaissance

des entreprises et leurs métiers Favoriser la diversité des talents

Remotiver et donner envie de réussir

Les 7 prochaines étapes du Tour Régional Emploi et Inclusion de Bourgogne-Franche-Comté

Suite au coup d'envoi du Tour Régional avec un premier forum installé à Belfort le 26 juin dernier, les prochaines étapes se poursuivent dès la rentrée, avec une nouvelle étape à Nevers le 11 septembre 2025.

Étape de la Nièvre (58) Le jeudi 11 Septembre à Nevers | 9:00 - 15:00

Étape de la Haute-Saône (70) Le jeudi 18 Septembre à Vesoul | 9:00 - 15:00 Parc des expositions, 1 rue Victor Dollé, Vesoul

Étape de la Saône-et-Loire (71) Le jeudi 25 Septembre au Creusot | 9:00 - 15:00 L’Alto, 5 Av. François Mitterrand, Le Creusot

Étape de l’Yonne (90) Le jeudi 2 Octobre à Sens | 9:00 - 15:00 GRETA antenne de Sens, 13 rue Poincaré, 89100 Sens

Étape du Jura (39) Le jeudi 16 Octobre à Dole | 9:00 - 15:00 DOLEXPO, Rond-Point des Droit de l’Homme, Dole

Étape de la Côte-d’Or (21) Le jeudi 13 Novembre à Dijon | 9:00 - 15:00 CCI FORMATION, Toison d’Or, Pl. des Nations Unies, Dijon

Clôture dans le Doubs (25) 17e édition du Grand Forum Emploi Diversité Inclusion RH & RSE (25 et BFC) Le jeudi 20 Novembre à Besançon | 8:30 - 17:00 CCI Saône-Doubs, 46 avenue Villarceau, Besançon



Info +

Plus d'infos sur www.tour-regional.org

Pour vous inscrire : Inscriptions au Tour Régional Emploi et Inclusion de Bourgogne-Franche-Comté