Tout ce que vous devez savoir sur la foire comtoise 2025

"C’est une foire qui est au deux tiers local", tient à rappeler Didier Sikkink, le directeur de Micropolis Besançon qui précise que c’est une "offre réfléchie, qualibrée" et qui n’est pas là "que pour faire du chiffre": "Nous voyons surtout la qualité et faisons le plus possible de local".

Du côté des exposants, le secteur de la rénovation occupera une grande partie de la foire (environ 6.000 m2). "Il est une nouvelle fois porteur et le sera sûrement aussi l’an prochain", précise Laurent Condamine, directeur commercial de Micropolis Besançon. Ce secteur est suivi par celui de la gastronomie avec la présence de 22 restaurants durant l’événement.

Zoom sur les nouveautés

Un village, de la musique et un repas cubain

Six boutiques seront consacrées aux produits purement cubains dans le village du hall E. Les visiteurs pourront également contempler des reconstitutions comme celle d’une maison traditionnelle, d’une épicerie ou encore d’une ancienne manufacture. Ils partiront sur les traces de l’auteur Hemingway et découvriront des photos inédites comme celle prise par Alberto Korda représentant le président de Cuba, Fidel Castro et le Che Guevara. Le tout sans oublier le restaurant "El Palabra de la Habana" et la musique cubaine assurée par le groupe Calle Esperanza…

Le spectacle Tierra Caliente

Pascal Clerc, directeur de la salle de spectacle, a concocté un show avec 31 représentations de 40 min. "La culture cubaine est très riche tant par ses compositeurs que par ses rythmes", précise-t-il en indiquant que 12 musiciens "Le Colectivo Matanzas" seront sur scène.

Des séances de salsa

Une soirée spéciale est organisée avec Salsamoondo le mercredi 28 mai de 19h00 à 23h00 dans le hall E. Des ateliers seront également installés du 24 au 31 mai de 18h00 à 19h00 et le 1er juin de 16h30 à 17h30.

De nouvelles attractions

Le Mega Loop, le Discovery seront pour la première fois installés sur le site. L’Infinity fera son grand retour ainsi que la Grande roue, qui n’était pas revenue depuis 2019. Sans oublier le Phantom Manor et le Roller Coaster.

Des invités d’honneur

Angélique Angarni-Filopon Miss France 2025 le dimanche 25 mai. Le même jour se déroulera la cérémonie des élues départementales pour Miss Franche-Comté 2025 le dimanche 25 mai

Déambulation de Stitch & Buzz l’Eclair le mercredi 28 mai

Présence de l’équipe du GBDH le 28 mai ainsi que le club de l’ESBF

Venue de Super Mario le samedi 31 mai

L’artiste Madam’ sera sur la scène du Palais des Congrès du hall E le 1er juin

Une fondue géante

Cette année, les organisateurs ont pensé aux amateurs de fromage fondu… Une fondue géante est organisée le mercredi 28 mai toute la journée en collaboration avec les fromageries Arnaud (à manger sur place ou à emporter). Le billet est disponible sur le site ou en ligne.

Autres temps forts à découvrir

Des ateliers de survie (tir au laser et apprentissage à allumer un feu sans allumette ni briquet) dans la zone C en plein air,

Un marché aux plantes avec les pépinières de Marnay dans les espaces verts,

Un espace allaitement aménagé par Doula Synergie dans la hall A2,

Des ateliers maquillage avec petits loups dans le hall E,

Des animations musicales avec pianos Gaëtan Leroux dan sle hall A2,

Le tout sans oublier le concours Prestige 2025…

Infos +

maCommune.info est toujours présente sur la foire comtoise. Il est possible de se faire photographier avec le studiomaton avec en toile de fond un paysage de Cuba…

Foire Comtoise 2025

Du 24 mai au 1er juin

Horaires d’ouverture

De 10h à 23h*, les 24, 28, 29, 30 & 31 mai de 10h à 20h, les 25, 26 & 27 mai et le 1 er juin de 10h à 19h.

les 24, 28, 29, 30 & 31 mai de 10h à 20h, les 25, 26 & 27 mai et le 1 juin de 10h à 19h. *Fermeture des halls Habitat et Ameublement à 21h en nocturne

Accès par toutes les entrées (sauf : n°2 St Ferjeux et n°3 Mouras, fermées à 21h en nocturne)

Entrée gratuite

Lundi 26 et mardi 27 mai jusqu’à 13h30

Pour les moins de 6 ans

Samedi 24 mai ou samedi 31 mai pour les porteurs de la Carte Avantages Jeunes, sur présentation du coupon.

Jeudi 29 mai à partir de 19h sur présentation de la Carte Avantages Jeunes.

Tarifs d’entrée

Tarif normal : 7 €

Tarif réduit** : 6 €

**12/18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et personnes en situation de handicap. (sur présentation d’un justificatif)

Tarif enfant (6/11 ans) accompagné d’un adulte : 3 €

Prévente sur notre billetterie en ligne tickets.micropolis.fr (Pas d’attente en caisse)

(Pas d’attente en caisse) NOUVEAUTÉ Tarif tribu : (2 adultes & 2 enfants de 6 à 11 ans) : 15 €

Tarif tribu : (2 adultes & 2 enfants de 6 à 11 ans) : 15 € Tarif « Car » pour les usagers des lignes Mobigo LR201 et LR202 effectuant un trajet dans le sens Vesoul > Besançon : 5 € (sur présentation d’un justificatif)

Bon plan Pass Ginko / Foire Comtoise : simplifiez-vous la vie avec l’offre Ginko à 7 €. Pour un ticket journée + 1 entrée à la Foire (valable 24h à compter de la validation dans les bus / tram et/ou à la Foire, pour des trajets illimités sur le réseau) Disponible dans tous les canaux de vente Ginko (hors conducteur) Rechargeable sur les cartes souples (***coût du support en sus 0,20€) Déjà abonné ? Votre entrée à 5 €, sur présentation de votre carte d’abonné aux caisses de la Foire !