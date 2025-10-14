Mardi 14 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Trafic de stupéfiants : une transaction surprise entre deux hommes dans le quartier de Palente

Publié le 14/10/2025 - 16:18
Mis à jour le 14/10/2025 - 15:49

Dans l’après-midi du 12 octobre 2025, deux hommes ont été interpellés dans le secteur de Palente par les policiers pour des faits de trafic de stupéfiants. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Alors qu’il procédait à une surveillance d’un point de vente de produits stupéfiants, un équipage de la brigade anti-criminalité a remarqué un échange de main à main entre deux individus rue Maurice Ravel à Besançon. 

Le premier individu identifié comme étant le vendeur est resté sur les lieux, tandis que le second s’est éloigné en direction d’un arrêt de tramway. Les policiers ont dans un premier temps contrôlé l’acheteur qui leur a remis une barrette de résine de cannabis et 1,5 g qu’il venait d’acheter. Il a été interpellé tandis qu’une seconde patrouille s’est chargée d’interpeller le vendeur âgé de 42 ans. L’homme a été découvert en possession de 10,5 g de résine de cannabis, d’un gramme de cocaïne et de 480€ en liquide. 

Conduits au commissariat, les deux individus ont été placés en garde à vue. Auditionné, l’acheteur âgé de 50 ans a reconnu être consommateur et a confirmé avoir acheté sa marchandise au second interpellé. Lui aussi a, à son tour, reconnu vendre des produits stupéfiants.  

Le premier individu a écopé d’une convocation judiciaire en vue d’un stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants, tandis que le second, le vendeur, sera convoqué par la justice en avril prochain. 

Publié le 14 octobre à 16h18 par Elodie Retrouvey
