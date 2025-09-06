Samedi 6 Septembre 2025
JURA (39)
Sport

Transju’cyclo : 2.100 cyclistes attendus sur le départ à Champagnole dimanche

Publié le 06/09/2025 - 18:20
Mis à jour le 06/09/2025 - 17:22

Ils seront 2.100 à s’élancer ce week-end depuis Champagnole pour la 4e édition de la Transju’Cyclo. Plus que quelques heures à réviser le parcours et affiner les derniers réglages avant le grand départ, donné demain dimanche à 8h30.

© Hugo Deforet
© Hugo Deforet

Ce samedi matin, à 10 h 30, les premiers participants se sont lancés sur la randonnée itinérante de 230 km, une immersion au cœur des paysages grandioses des Montagnes du Jura.

Tout au long de la journée, coureurs et visiteurs ont pu profiter du village, de ses exposants et des animations proposées, dans une ambiance conviviale et familiale, entre amis ou entre passionnés.

Rando itinérante sous le soleil

C’est à guichet fermé et sous un grand soleil que la Rando itinérante a donné, ce samedi matin, le coup d’envoi de la 4ème édition de la Transju’Cyclo. Après avoir récupéré leurs dossards à l’Oppidum de Champagnole, les 176 cyclistes se sont élancés en totale autonomie sur un parcours de 230 km. Entre monuments historiques, forêts d’épicéas et plaines ouvertes, l’itinéraire a été pensé comme une immersion dans les richesses naturelles et patrimoniales du Jura.

Plus qu’un défi sportif, cette randonnée se veut une expérience authentique, mêlant plaisir du vélo et beauté des paysages. Les participants feront étape ce soir à Bellecin avant de reprendre la route demain matin pour achever leur périple.

Cet après-midi, les plus jeunes ont eux aussi goûté à la fête avec la Kids, sur un parcours ludique et dynamique, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Qui succédera à Thomas Bonaud et Manon Moyse ?

La 4ème édition de la Transju’Cyclo entre dans le vif du sujet ce dimanche avec trois distances au programme : 70, 110 et 160 km. Le premier départ sera donné à 8 h 30 depuis Champagnole, pour les élites.

Comme chaque année, les organisateurs ont misé sur la nouveauté : les parcours, repensés et tracés sur un nouveau secteur, offriront aux coureurs de nouvelles routes, des paysages variés et un savant mélange de sport, de plaisir et de sécurité. Une immersion qui permettra de traverser les richesses du Jura et du Doubs, pour le plus grand bonheur des participants comme des spectateurs.

Côté favoris, plusieurs têtes d’affiche sont attendues. Parmi elles, deux anciens vainqueurs bien décidés à briller de nouveau : Flavie Bador, lauréate du 165 km en 2023, et Zian Mouchet, vainqueur du 146 km en 2022. À suivre également : Jules Vanotti et Guillaume Schortanner, respectivement 2ème  et 3ème du 153 km l’an dernier. Sur le 110 km, l’ambassadeur de La Transju’Cyclo Stéphane Bouthiaux aura à cœur de briller ainsi que Jeannie Longo qui participe pour la première fois à la Transju’Cyclo. Également ambassadeurs, Jérôme Coppel et Marine Strappazzon seront sur la ligne de départ du 70 km. De quoi promettre une belle bagarre sportive, dans l’ambiance conviviale qui fait la réputation de la Transju’Cyclo.

Le départ des sas sera donné demain dès 8 h 30. L’arrivée des premiers concurrents est attendue à partir de 11 h 40 pour le 110 km et 12 h 30 pour le 160 km. La remise des prix aura lieu à 14 h, à Champagnole.

Pour suivre la course en live : chronoconsult.fr/la-transjucyclo

cyclisme transju'cyclo

Publié le 6 septembre à 18h20
