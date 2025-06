Trophée régional de gymnastique acrobatique : L’Indépendante Comtoise de Besançon brille à Saint-Vallier

Parmi les performances les plus remarquées de la journée, le trio de l’Indépendante Comtoise de Besançon a su s’illustrer avec brio. Composé de Kelya, Oriane et Manon, trois jeunes gymnastes prometteuses, l’équipe a réalisé une prestation technique et fluide, qui lui a valu de décrocher la première place dans la catégorie Fédéral B – Trio toutes catégories.

« C’est une belle récompense pour ces jeunes filles qui s’entraînent avec rigueur et passion. Leur complicité et leur travail d’équipe ont vraiment fait la différence », a déclaré leur entraîneur, visiblement émue.

La victoire de ce trio bisontin confirme le dynamisme de la gymnastique acrobatique en Franche-Comté, et plus particulièrement au sein de l’Indépendante Comtoise, qui multiplie les très bon résultats ces dernières saisons.