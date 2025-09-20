Ultra trail des montagnes du Jura Kids : il est encore possible de s’inscrire…

Alors que l’UTMJ s’apprête à accueillir plus de 10.000 coureurs adultes du 3 au 5 octobre 2025, la relève est déjà en mouvement. Depuis mai, 23 établissements scolaires et clubs des Montagnes du Jura ont mobilisé plus de 3 100 enfants de 6 à 15 ans lors d’épreuves internes.

Après inscription gratuite sur le site de l’UTMJ Kids, les établissements scolaires, clubs, associations sportives, municipalités organisent sur une demi-journée de leur choix, des courses pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. L’UTMJ met à disposition un cahier des charges et un kit spécifique pour réaliser l’évènement. L’Espace Ô prend en charge la totalité des coûts induits, dans le but de soutenir les équipes pédagogiques dans la mise en place des courses.

Les podiums de chaque catégorie des courses organisées en amont sont invités à l’épreuve "Reine" de l’UTMJ Kids qui a lieu le samedi 4 octobre 2025 sur le site d’arrivée de l’UTMJ à Métabief, comme et avec les champions (même arche d’arrivée, speaker, vidéo live, médias, ambiance …).

Par ailleurs, pour tous les enfants et jeunes souhaitant participer à ces courses à Métabief, des inscriptions individuelles sont possibles sur le site internet, pour un prix entre 5€ et 10€ : https://inscription.utmj.fr/utmj-kids/

Les distances

Les distances et dénivelés tiennent compte de celles préconisées par la Fédération Française d’Athlétisme :