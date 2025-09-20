Samedi 20 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Métabief
Sport

Ultra trail des montagnes du Jura Kids : il est encore possible de s’inscrire…

Publié le 20/09/2025 - 14:01
Mis à jour le 18/09/2025 - 15:07

Alors que l’UTMJ s’apprête à accueillir plus de 10.000 coureurs adultes du 3 au 5 octobre 2025, la relève est déjà en mouvement. Depuis mai, 23 établissements scolaires et clubs des Montagnes du Jura ont mobilisé plus de 3 100 enfants de 6 à 15 ans lors d’épreuves internes.

© Ben Becker / UTBM
© Ben Becker / UTBM
1/2 - © Ben Becker / UTBM
2/2 - © Ben Becker / UTBM

Après inscription gratuite sur le site de l’UTMJ Kids, les établissements scolaires, clubs, associations sportives, municipalités organisent sur une demi-journée de leur choix, des courses pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. L’UTMJ met à disposition un cahier des charges et un kit spécifique pour réaliser l’évènement. L’Espace Ô prend en charge la totalité des coûts induits, dans le but de soutenir les équipes pédagogiques dans la mise en place des courses.

Les podiums de chaque catégorie des courses organisées en amont sont invités à l’épreuve "Reine" de l’UTMJ Kids qui a lieu le samedi 4 octobre 2025 sur le site d’arrivée de l’UTMJ à Métabief, comme et avec les champions (même arche d’arrivée, speaker, vidéo live, médias, ambiance …).

Par ailleurs, pour tous les enfants et jeunes souhaitant participer à ces courses à Métabief, des inscriptions individuelles sont possibles sur  le site internet, pour un prix entre 5€ et 10€ : https://inscription.utmj.fr/utmj-kids/

Les distances

Les distances et dénivelés tiennent compte de celles préconisées par la Fédération Française d’Athlétisme :

  • 14h30 : L’Ecureuil : 500 m - D+ : 20m (enfants nés en 2019-20)
  • 14h50 : La Louve : 1km - D+ : 40m (enfants nés en 2017-18)
  • 15h10 : La Milan Royal : 1,5 km - D+ : 50m (enfants nés en 2015-16)
  • 15h40 : L’Hermine : 3 km - D+ : 150m (enfants nés en 2013-14)
  • 16h00 : La Tétras : 5 km - D+ : 200m (enfants nés en 2011-12)

Allez + loin

ultra trail des montagnes du jura

Publié le 20 septembre à 14h01 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Sport

Basket : une ouverture épineuse ce vendredi soir au Havre pour le BesAC

Comme la saison dernière, le BesAC entamera sa saison loin de ses bases, au Havre. Pas simple pour entrer dans la compétition, car Le Havre se situe parmi les très grosses cylindrées de la Nationale 1 avec pour objectif clairement annoncé l'accession en Elite 2 (Pro B). Un objectif recherché depuis plusieurs saisons et que Lauriane Dolt, la coach entend bien cette fois réaliser, ou au terme de la Phase 2 ou au terme des play-offs.

basket besAC match
Publié le 19 septembre à 10h30 par Alexane
Besançon
Sport

Planoise accueille la fête du sport ce dimanche

Dans le cadre de la Fête du sport 2025, le club Sauvegarde de Besançon et le Sporting futsal Besançon organisent une journée d’activités sportives, labellisée “Fête du sport 2025”, ouverte à toutes et à tous le dimanche 14 septembre 2025, de 10h à 17h, au gymnase du collège Diderot de Planoise.

club sauvegarde besançon fete planoise sport sporting futsal Besançon
Publié le 14 septembre à 08h02 par Elodie Retrouvey
Montbéliard
Société Sport

Violences dans le foot : une convention sur la sécurisation des matchs de foot professionnels signée à Montbéliard

Une convention pour la sécurisation de l’organisation des matchs de football professionnel a été signée le vendredi 12 septembre 2025 au stade Bonal de Montbéliard avant la rencontre de football Sochaux-Caen en présence des représentants de l’État, de la municipalité de Montbéliard et de la fédération française de football. 

convention football pma préfet du doubs procureur de la république violences
Publié le 13 septembre à 17h26 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Sport

Sports : un premier nul rageant pour le FCSM et une défaite à domicile pour le GBDH

Le FCSM affrontait Caen vendredi 12 septembre pour la 6e journée de National et n'a pu éviter le nul au stade Bonal malgré une ouverture du score sochalienne. À Besançon, le GBDH n'a pas été en mesure de combler son retard au score et n'a pu éviter la défaite contre Pontault au palais des sports.

défaite FC Sochaux-Montbéliard football GBDH handball
Publié le 13 septembre à 09h36 par Elodie Retrouvey
Montbéliard
Sport

Sociochaux : nouvelle campagne à destination du centre de formation et un mur des supporters

Deux ans après le sauvetage du FC Sochaux-Montbéliard, la campagne d’adhésion 2025-2026 de Sociochaux, l’association de supporters s’ouvre ce vendredi 12 septembre 2025. L’association invite à poser les premières pierres du FCSM de demain avec une campagne tournée à 100% vers le centre de formation du club.

Association sociochaux campagne de financement FC Sochaux-Montbéliard
Publié le 12 septembre à 16h06 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Sport

Sports : un soir de grandes premières pour le GBDH, le BesAC et le FC Sochaux-Montbéliard

En National, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Caen au stade Bonal pour le compte de la 6e journée de National tandis que le GBDH reçoit Pontaul-Combault au palais des sports de Besançon dans le cadre de la 2e journée de Proligue. Le BesAC quant à lui débutera officiellement sa saison par un premier tour de coupe de France à Mulhouse.

basket-ball besAC FC Sochaux-Montbéliard football GBDH hanbdall
Publié le 12 septembre à 15h03 par Elodie Retrouvey

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 28.23
nuageux
le 20/09 à 15h00
Vent
4.73 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
50 %
 