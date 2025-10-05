Dimanche 5 Octobre 2025
Alerte Témoin
Le Russey
Faits Divers

Un acte de malveillance sur un cheval découvert au Russey

Publié le 05/10/2025 - 08:53
Mis à jour le 05/10/2025 - 08:56

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont venus au secours d’un cheval découvert dans un trou au milieu d’une pâture, les pattes attachées, le samedi 4 octobre 2025 au Russey. 

© SDIS 25/CARDOT Arnaud
© SDIS 25/CARDOT Arnaud

À l’arrivée des secours sur les lieux aux alentours de 13h, ceux-ci ont découvert l’animal dans une cavité d’environ cinq mètres de profondeur, les pattes attachées. Pour les sapeurs-pompiers, il s’agissait manifestement d’un acte de malveillance. 

À l’aide d’un bras élévateur, une équipe spécialisée en sauvetage animalier appuyée par un groupe de l’unité de sauvetage et de recherche (USAR), est parvenue à dégager l’animal de son piège. 

Très affaibli par un état d’hypothermie, le cheval a été pris en charge par un vétérinaire réquisitionné par la gendarmerie

D’après les secours, le maire de la commune et la préfecture ont été informés de la situation.  

Publié le 5 octobre à 08h53 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

