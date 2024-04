Un appel à projets lancé par la fondation Groupe EDF

Intitulé "Territoire de Bourgogne-Franche-Comté", l’appel à projets concerne aux associations ou organismes autonomes à but non lucratif, œuvrant en faveur de l’intérêt général. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2024

Dans le cadre du nouveau mandat de la Fondation groupe EDF, le Comité Mécénat Territorial en Bourgogne-Franche-Comté, réunissant les représentants d’EDF-SA, d’EDF Renouvelables, de Dalkia et d’Enedis, lance un appel à projets "Territoire de Bourgogne-Franche-Comté" à hauteur de 100 000 € pour accompagner une action ou un programme s’inscrivant dans les axes d’intervention suivants : l’éducation, la formation et l’action écocitoyenne dans les territoires, leviers d’insertion et d’action.

Les projets peuvent se dérouler sur 2024, ou sur les deux années 2024 et 2025. Il doit se déployer sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté.

Comment s’inscrire ?

Pour concourir, les associations doivent déposer un dossier sur le site internet de la Fondation groupe EDF au titre du territoire de Bourgogne-Franche-Comté : https://fondation.edf.com/

Pour être éligible, l’association ou l’organisme doit :

Avoir son siège social ou une antenne en Bourgogne-Franche-Comté (adresse postale),

Avoir été créé avant le 1 er janvier 2022,

Disposer de ressources annuelles supérieures à 100.000 €,

Être éligible au mécénat,

Ne pas avoir de caractère confessionnel ou politique.

Pour être éligible, le projet doit :