Un contrat à 120.000 euros pour favoriser la lecture dans le Grand Besançon

Pour sa 20e édition, le festival La Guerre du Son, prévu les 11 et 12 juillet 2025 à Landresse, promet une programmation festive et renouvelée. Enraciné depuis plus de deux décennies dans le paysage musical régional, l’événement continue de conjuguer rock, convivialité et esprit communautaire. Cette année, les organisateurs ont choisi de marquer le coup avec plusieurs nouveautés destinées à enrichir l’expérience des festivaliers.