Un couple interpellé après un “resto basket” rue Gustave Courbet à Besançon

Un couple a été interpellé mardi 7 octobre 2025 à Besançon après avoir quitté sans payer un restaurant de la rue Gustave Courbet au centre-ville.

Selon la police nationale, les faits se sont déroulés le 7 octobre 2025 vers 21h30, au restaurant ”La Plancha”. Un gendarme hors service présent sur les lieux a procédé à l’interpellation d’un homme et d’une femme après qu’ils aient quitté l’établissement sans régler leur addition, un acte qualifié de ”filouterie d’aliments”, communément appelé ”resto basket”.

Alerté par le Centre d’information et de commandement, un équipage de police s’est rendu sur place pour prendre en charge les deux mis en cause. Le couple a été placé en garde à vue et a reconnu les faits, invoquant comme justification que ”le repas n’était pas bon”.

Les vérifications ont également révélé que les deux individus étaient soumis à une interdiction de contact, prononcée par la justice en mai 2024. L’homme, né en 1984, a été déféré à l’issue de sa garde à vue le 8 octobre. Il a été condamné à quatre mois de prison aménageable et à une amende de 80 euros, avant d’être laissé libre.

La femme, née en 1975, a quant à elle vu sa procédure classée sans suite, l’infraction étant jugée insuffisamment caractérisée.

La filouterie d’aliments constitue un délit passible d’une peine d’emprisonnement et d’amende, conformément à l’article 313-5 du Code pénal.