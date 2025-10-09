Jeudi 9 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Un couple interpellé après un “resto basket” rue Gustave Courbet à Besançon

Publié le 09/10/2025 - 16:44
Mis à jour le 09/10/2025 - 14:12

Un couple a été interpellé mardi 7 octobre 2025 à Besançon après avoir quitté sans payer un restaurant de la rue Gustave Courbet au centre-ville.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon la police nationale, les faits se sont déroulés le 7 octobre 2025 vers 21h30, au restaurant ”La Plancha”. Un gendarme hors service présent sur les lieux a procédé à l’interpellation d’un homme et d’une femme après qu’ils aient quitté l’établissement sans régler leur addition, un acte qualifié de ”filouterie d’aliments”, communément appelé ”resto basket”.

Alerté par le Centre d’information et de commandement, un équipage de police s’est rendu sur place pour prendre en charge les deux mis en cause. Le couple a été placé en garde à vue et a reconnu les faits, invoquant comme justification que ”le repas n’était pas bon”.

Les vérifications ont également révélé que les deux individus étaient soumis à une interdiction de contact, prononcée par la justice en mai 2024. L’homme, né en 1984, a été déféré à l’issue de sa garde à vue le 8 octobre. Il a été condamné à quatre mois de prison aménageable et à une amende de 80 euros, avant d’être laissé libre.

La femme, née en 1975, a quant à elle vu sa procédure classée sans suite, l’infraction étant jugée insuffisamment caractérisée.

La filouterie d’aliments constitue un délit passible d’une peine d’emprisonnement et d’amende, conformément à l’article 313-5 du Code pénal.

gendarmerie police prison restaurant resto basket

Publié le 9 octobre à 16h44 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le Russey
Faits Divers

Le propriétaire du cheval retrouvé les pattes ligotées au Russey sera jugé en mars   

Le propriétaire du cheval retrouvé samedi 4 mars 2025 les pattes attachées au fond d'un trou profond sera jugé en mars pour "sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort", a-t-on appris auprès du procureur de Besançon. Il encourt pour ces faits cinq ans de prison au maximum et 75.000€ d'amende, a précisé à l'AFP Cédric Logelin, procureur de la République de Besançon. 

cheval cruauté animale maltraitance plainte procureur de la république
Publié le 9 octobre à 08h14 par Elodie Retrouvey

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 14.88
couvert
le 09/10 à 15h00
Vent
2.48 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
85 %
 