Un dealer de 19 ans interpellé rue des Cras à Besançon

Dans la soirée du 31 août 2025, les policiers ont interpellé un dealer dans le cadre d’une surveillance d’un point de vente de produits stupéfiants situé dans le quartier des Cras à Besançon.

L’individu a été repéré comme vendeur vers 19h30 au cours d’une mission de surveillance. L’homme était en compagnie d’un second individu. Les policiers ont décidé de procéder au contrôle des deux individus mais l’un d’eux est parvenu à s’enfuir.

Le vendeur, un jeune homme de 19 ans a été interpellé. Il était en possession de 10 g de cocaïne, 1,03 g de résine de cannabis et de 480€.

Placé en garde à vue, le mis en cause n’a pas reconnu les faits. Il sera néanmoins convoqué en mars prochain par la justice.