Mardi 2 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Un dealer de 19 ans interpellé rue des Cras à Besançon

Publié le 02/09/2025 - 11:28
Mis à jour le 02/09/2025 - 11:28

Dans la soirée du 31 août 2025, les policiers ont interpellé un dealer dans le cadre d’une surveillance d’un point de vente de produits stupéfiants situé dans le quartier des Cras à Besançon. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

L’individu a été repéré comme vendeur vers 19h30 au cours d’une mission de surveillance. L’homme était en compagnie d’un second individu. Les policiers ont décidé de procéder au contrôle des deux individus mais l’un d’eux est parvenu à s’enfuir. 

Le vendeur, un jeune homme de 19 ans a été interpellé. Il était en possession de 10 g de cocaïne, 1,03 g de résine de cannabis et de 480€. 

Placé en garde à vue, le mis en cause n’a pas reconnu les faits. Il sera néanmoins convoqué en mars prochain par la justice. 

dealers police nationale Trafic de stupéfiants

Publié le 2 septembre à 11h28 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Carte Avantages Jeunes 2025-2026 : 4.000 bons plans accessibles en Bourgogne-Franche-Comté
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

150 exposants au week-end gourmand du Chat Perché

Sondage

 17.66
partiellement nuageux
le 02/09 à 12h00
Vent
4.16 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
76 %
 