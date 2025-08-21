Un dealer de 21 ans interpellé à Besançon

Dans la nuit du 19 août 2025, les policiers ont interpellé un homme âgé de 21 ans rue des Flandres à Besançon pour des faits de trafic de produits stupéfiants.

L’homme a été repéré par une patrouille de police alors qu’il stationnait dans un véhicule au fond d’un parking non éclairé de la rue des Flandres. En se rapprochant, les agents ont remarqué que l’individu paniquait et tentait de dissimuler quelque chose dans la boîte à gants sans y parvenir. Il s’agissait d’un sac plastique contenant de la résine de cannabis.

Âgé de 21 ans, l'homme a aussitôt été interpellé par les policiers qui ont découvert sur l’intéressé 860€ en liquide. Il a spontanément reconnu être vendeur occasionnel et qu’il venait remettre l’argent de sa vente, sans pour autant communiquer le nom de la personne.

Il a été placé en garde à vue au cours de laquelle il a reconnu vendre des stupéfiants afin de régler une dette mais a refusé de communiquer l’identité de ses fournisseurs. Le sac contenait au total 11,40 g de résine de cannabis.

L’homme a écopé d’une convocation judiciaire pour le mois de février prochain.