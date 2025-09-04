Un dernier réglage pour le BesAC au tournoi de Charleville

Le BesAC se déplace ce jeudi 4 septembre 2025 dans les Ardennes avec au programme deux confrontations prévues dans le cadre de leur préparation estivale. Une contre le club organisateur, l'Étoile de Charleville cet après-midi et une autre contre Metz vendredi. La 4e équipe invitée à ce tournoi à quatre, étant Val de Seine, promu en N1.

Matchs de préparation (6 et 7) / Tournoi de Charleville

Jeudi 5 septembre, 20h45 : Charleville - BesAC

Vendredi 6 septembre, 17h : BesAC - Metz



Le BesAC arrive dans la dernière ligne droite de sa préparation avant l'ouverture officielle de la saison qui se fera en deux temps : un tour de coupe de France à Mulhouse le vendredi 12 septembre, puis le premier match du championnat de N1, le vendredi 19 septembre au Havre.

"Les matchs de préparation restent des matches de préparation et c'est toujours difficile d'en tirer des conclusions " explique Laurent Kleefstra. Le coach bisontin poursuit : "Mais c'est sans doute à Charleville qu'on aura le plus de lisibilité sur notre équipe 2025-2026 face à des clubs de notre rang. À Mulhouse la semaine dernière, on était opposé à une équipe destinée à jouer les premiers rôles et les deux jours précédents avaient été sensiblement perturbés par des tests physiques, par un media day et par une opération de cohésion chez les pompiers. Le basket avait donc été un peu délaissé. Dans ces conditions, difficile donc de tirer des leçons de cette défaite".

Un BesAC studieux

Mais dans un concert d'interrogations normales en cette période, Laurent Kleefstra a une certitude : "J'ai avec moi une équipe appliquée, studieuse. On travaille bien". Côté effectif, il devra encore se passer des services de Quentin Hanck qui récupère bien de son opération à un genou et qui devrait commencer à retrouver le parquet dans deux semaines.

Par ailleurs, concernant Claudien Eliezer-Vanerot, l'entorse à une cheville contractée contre Dadolle Dijon à Saint-Vit est guérie et il a pu reprendre normalement les séances de basket en opposition depuis lundi.

Ce qui n'est pas le cas pour l'ex-Monégasque Auguste Cagnet gêné par des douleurs dorsales qu'il traite. Laurent Kleefstra a décidé de le laisser totalement au repos. Pour compenser cette absence, il emmènera dans le groupe Diassé M,Baye, bisontin d'origine qui évoluait à Mulhouse la saison dernière et qui, en attente de club, s'entraîne avec le BesAC depuis quelques temps.

Le groupe bisontin quittera Besançon ce jeudi en tout début d'après-midi pour le match de 20h45 et reviendra aussitôt après le match du vendredi 17h.

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Eliezer-Vanerot, Walktefaugle-Tempesta, Thomas, M,Baye, Hook, Cluysen, Jubenot (cap.), Nkombou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.