Mercredi 10 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Un fusil scié, de l'argent et des drogues découverts lors d’une perquisition à Besançon

Publié le 10/09/2025 - 09:54
Mis à jour le 10/09/2025 - 09:59

Les effectifs de la brigade anticriminalité de Besançon ont interpellé le 7 septembre 2025 vers 18h30 un homme de 24 ans dans le cadre d’une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon la police nationale, des riverains avaient signalé dès le 2 septembre des allées et venues suspectes entre la rue Belperron et un bâtiment. Des échanges réguliers avaient été observés avec des personnes extérieures à l’immeuble, ce qui avait conduit les policiers à mettre en place une surveillance. Celle-ci a permis d’identifier le suspect comme impliqué dans la revente de produits stupéfiants.

Le 7 septembre, les forces de l’ordre ont procédé au contrôle du jeune homme alors qu’il circulait à bord d’une Peugeot rue Fresnel. Lors de cette opération, les policiers ont découvert 1.960 euros en liquide ainsi que deux pochons contenant des produits stupéfiants dissimulés près du levier de vitesse. La vérification de son identité a révélé que l’intéressé faisait l’objet d’une suspension de permis de conduire.

Drogue, argent et arme à feu

Une perquisition a ensuite été menée dans son appartement, situé au 5? étage d’un immeuble de la rue Belperron. Les policiers y ont saisi différentes quantités de résine et d’herbe de cannabis, ainsi qu’une poudre blanche, dont la nature reste à confirmer. Un fusil de chasse de calibre 16, modifié par sciage de la crosse et des canons, a également été découvert, avec plusieurs cartouches. Une somme supplémentaire de 2.450 euros a été trouvée sur place.

Placée en garde à vue, la personne interpellée a refusé de s’exprimer lors de son audition. À l’issue de la mesure, le 9 septembre, elle a été présentée au tribunal judiciaire de Besançon. Le parquet a décidé de son placement sous contrôle judiciaire, avec une peine de dix mois de prison aménageable.

arme à feu drogue police prison

Publié le 10 septembre à 09h54 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Le Grand Besançon recrute un.e concepteur.trice projeteur.euse
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°2

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 16.31
nuageux
le 10/09 à 09h00
Vent
1.48 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
100 %
 