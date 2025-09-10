Un fusil scié, de l'argent et des drogues découverts lors d’une perquisition à Besançon

Les effectifs de la brigade anticriminalité de Besançon ont interpellé le 7 septembre 2025 vers 18h30 un homme de 24 ans dans le cadre d’une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants.

Selon la police nationale, des riverains avaient signalé dès le 2 septembre des allées et venues suspectes entre la rue Belperron et un bâtiment. Des échanges réguliers avaient été observés avec des personnes extérieures à l’immeuble, ce qui avait conduit les policiers à mettre en place une surveillance. Celle-ci a permis d’identifier le suspect comme impliqué dans la revente de produits stupéfiants.

Le 7 septembre, les forces de l’ordre ont procédé au contrôle du jeune homme alors qu’il circulait à bord d’une Peugeot rue Fresnel. Lors de cette opération, les policiers ont découvert 1.960 euros en liquide ainsi que deux pochons contenant des produits stupéfiants dissimulés près du levier de vitesse. La vérification de son identité a révélé que l’intéressé faisait l’objet d’une suspension de permis de conduire.

Drogue, argent et arme à feu

Une perquisition a ensuite été menée dans son appartement, situé au 5? étage d’un immeuble de la rue Belperron. Les policiers y ont saisi différentes quantités de résine et d’herbe de cannabis, ainsi qu’une poudre blanche, dont la nature reste à confirmer. Un fusil de chasse de calibre 16, modifié par sciage de la crosse et des canons, a également été découvert, avec plusieurs cartouches. Une somme supplémentaire de 2.450 euros a été trouvée sur place.

Placée en garde à vue, la personne interpellée a refusé de s’exprimer lors de son audition. À l’issue de la mesure, le 9 septembre, elle a été présentée au tribunal judiciaire de Besançon. Le parquet a décidé de son placement sous contrôle judiciaire, avec une peine de dix mois de prison aménageable.