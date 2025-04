Un grave accident de la route fait un mort et plusieurs victimes à Ruffey-le-Château

Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 18h30 d’un pour un accident de la circulation impliquant deux véhicules de tourisme à l’intersection des routes départementales 67 et 459.

Dès l’arrivée des secours, six personnes ont été prises en charge. Dans le premier véhicule un homme de 80 ans incarcéré était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, l’homme de 80 ans a été déclaré décédé par le médecin du SMUR. Sa passagère, une femme de 75 ans, a été gravement blessée.

Dans la seconde voiture, parmi les quatre victimes, une femme de 72 ans a été gravement blessée tandis que les autres passagers, deux hommes de 68 et 73 ans et une femme de 70 ans l’ont été plus légèrement.

Tous les blessés ont été transportés vers le CHU Jean Minjoz de Besançon.

La route a dû être condamnée le temps des opérations de secours.