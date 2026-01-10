Samedi 10 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Les Fourgs
Faits Divers Justice

Un habitant envoie 500 SMS haineux contre le maire de Fourg : six mois de prison avec sursis

Publié le 10/01/2026 - 07:45
Mis à jour le 10/01/2026 - 07:44

Un homme de 63 ans a été condamné vendredi 9 janvier 2026 à six mois de prison avec sursis pour avoir envoyé des centaines de SMS comportant des menaces de mort et des insultes au maire de sa commune, Fourg dans le Doubs, a annoncé le procureur de Besançon.

© Alexane Alfaro
© Élodie R.
1/2 - © Alexane Alfaro
2/2 - © Élodie R.

Le maire de Fourg, village de 350 habitants à une trentaine de kilomètres de Besançon, a reçu jeudi "plus de 500 SMS de menaces de mort et d'instultes", a déclaré à l'AFP le procureur de la République Cédric Logelin.

L'administré mis en cause, qui a reconnu les faits en garde à vue, les explique difficilement, évoquant notamment le mauvais déneigement des routes ces derniers jours. L'édile a déposé plainte jeudi après-midi auprès de la gendarmerie et l'auteur a été interpellé peu après alors qu'il était au volant d'un véhicule et alcoolisé.

Jugé sur procédure de plaider-coupable vendredi, il a écopé de six mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime pour "menaces de mort à l'encontre d'un élu", "outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique" et "conduite sous emprise de l'alcool".

Son permis de conduire a aussi été suspendu. Il n'avait jamais été condamné auparavant.

"Ce sont des faits significatifs, avec de nombreux messages de menaces de mort", a relevé le procureur, soulignant qu'il est "important que les élus se sentent accompagnés par la gendarmerie, la police, la justice" et de montrer que ces institutions sont "réactives".

Selon une enquête AMF/Cevipof-Sciences Po publiée en novembre sur l'état d'esprit des maires, ces derniers déclarent à 65% avoir déjà été victimes d'incivilités, soit 12 points de plus qu'en 2020. Ils sont 36% à avoir subi des injures et insultes (+7 points) ou encore à avoir été attaqués ou menacés (28%) sur les réseaux sociaux (+8 points), tandis que des agressions physiques sont signalées par 8% des maires (+3 points).

(AFP)

Publié le 10 janvier à 07h45 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Franche-Comté
Faits Divers

Un homme interpellé après une série de vols de véhicules et un refus d’obtempérer entre Arbois et Besançon

Un jeune homme de 20 ans a été interpellé par les forces de l’ordre à l’issue d’une enquête menée entre les communes d’Arbois et de Besançon, à la suite de plusieurs faits de vols et de délits routiers commis entre le 30 décembre 2025 et le 5 janvier 2026.

maison d'arrêt police prison recel de vol refus d'obtempérer vol de voiture
Publié le 8 janvier à 15h01 par Alexane
JURA (39)
Faits Divers Nature

Lynx blessé par balle et “caillassé” par des chasseurs, le centre Athénas dépose plainte

Le 4 janvier 2026, le centre Athénas avait publié un coup de gueule sur sa page Facebook évoquant le "caillassage" d’un lynx par, selon lui, trois membres d’association communale de chasse agréée dont un président. Mercredi 7 janvier, le centre a confirmé être parvenu à capturer l’animal blessé notamment par des tirs illégaux. Une plainte a été déposée.

blessure par balle centre athénas chasseur lynx
Publié le 8 janvier à 10h30 par Elodie Retrouvey
Suisse
Faits Divers Justice

Incendie à Crans-Montana : un avocat de victimes suisses craint la “destruction de preuves”

Des familles de victimes de l'incendie d'un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana craignent une "destruction de preuves" de la part des propriétaires ou de "quelqu'un qui leur est proche" faute de perquisition ou de détention des intéressés, a indiqué leur avocat mercredi 7 janvier 2026.

incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 8 janvier à 09h30 par Alexane

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Meilleure boulangerie de France : 10 enseignes franc-comtoises s’affrontent du 19 au 23 janvier
Infos pratiques

Au centre-ville de Besançon, Syl’Optic devient Audace & Vision
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 2.25
légères chutes de neige
le 10/01 à 09h00
Vent
6.44 m/s
Pression
1010 hPa
Humidité
91 %
 