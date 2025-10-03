Un homme meurt noyé dans le Doubs à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, un homme est mort noyé dans le Doubs ce vendredi 3 octobre 2025.

Les sapeurs-pompiers ont été prévenus peu avant 13h ce vendredi de la présence d’un homme immergé dans le Doubs au niveau du pont Charles De Gaulle.

Les secours se sont rapidement rendus en direction du parking Chamars pour extraire la victime hors de l’eau.

Malgré une tentative de réanimation immédiatement entreprise par les secours, la victime n’a pu être réanimée. Un médecin du SMUR a prononcé son décès. Il s’agit d’un homme âgé de 35 ans.

Selon les pompiers, la police nationale et la police scientifique étaient également présentes sur les lieux.