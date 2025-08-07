Jeudi 7 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Un homme recherché arrêté à Besançon avec un couteau et des stupéfiants

Publié le 07/08/2025 - 15:00
Mis à jour le 07/08/2025 - 10:23

Le 4 août 2025 à 19h55, deux patrouilles de police secours ont été envoyées square Bouchot, situé dans le quartier prioritaire Battant à Besançon, à la suite d’un appel signalant une rixe. Sur place, les forces de l’ordre ont découvert un groupe de neuf personnes assises et discutant dans le calme. Aucune personne blessée n’a été constatée.

© Hélène Loget

L’opérateur du centre d’information et de commandement a précisé qu’un des auteurs présumés se trouvait sur un banc, près du terrain de pétanque. Les policiers ont alors procédé au contrôle de deux individus.

L’un d’eux faisait l’objet d’une fiche de recherche pour exécution de jugement : il s’agissait d’un retrait immédiat du permis de conduire. Lors du contrôle, il a également été découvert porteur d’un couteau. L’homme a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat.

Découverte de produits stupéfiants

Au cours de la fouille, les policiers ont trouvé 2,3 grammes de résine de cannabis et 0,20 gramme d’herbe de cannabis sur le mis en cause. Âgé de 51 ans, l’individu a reconnu en audition que ces stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle.

Concernant le couteau, il a expliqué qu’il l’utilisait pour jardiner dans le cadre d’une association.

Suites judiciaires et fin de garde à vue

En lien avec la fiche de recherche, l’homme avait été condamné à des jours-amende. Un rappel au paiement lui a été signifié. Sa garde à vue a pris fin le 5 août 2025. Il a été remis en liberté, après avoir été convoqué devant le délégué du procureur dans le cadre d’une ordonnance pénale, fixée en novembre 2025.

Publié le 7 aout à 15h00 par Alexane
