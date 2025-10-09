Un homme trouve la mort dans un incendie à Audincourt

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un incendie dans un appartement situé à Audincourt dans la nuit du 8 au 9 octobre 2025. À l’intérieur, un homme de 28 ans y a perdu la vie.

L’incendie est survenu au rez-de-chaussée du bâtiment. D’après les secours, le sinistre concernait un feu de canapé dans un appartement. Le feu a pu être rapidement maîtrisé et éteint au moyen d’une lance.

Lors des opérations de reconnaissance, les sapeurs-pompiers ont découvert une victime à l’intérieur de l’appartement en arrêt cardio-respiratoire. L’homme âgé de 28 ans a été immédiatement extrait du logement et pris en charge par les secours.

Une réanimation cardio-pulmonaire a été tentée sur place. Malgré les efforts engagés, le décès a été constaté par le médecin du SMUR.