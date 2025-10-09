Jeudi 9 Octobre 2025
Audincourt
Faits Divers

Un homme trouve la mort dans un incendie à Audincourt

Publié le 09/10/2025 - 08:40
Mis à jour le 09/10/2025 - 08:37

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un incendie dans un appartement situé à Audincourt dans la nuit du 8 au 9 octobre 2025. À l’intérieur, un homme de 28 ans y a perdu la vie. 

© Élodie R.
© Élodie R.

L’incendie est survenu au rez-de-chaussée du bâtiment. D’après les secours, le sinistre concernait un feu de canapé dans un appartement. Le feu a pu être rapidement maîtrisé et éteint au moyen d’une lance.

Lors des opérations de reconnaissance, les sapeurs-pompiers ont découvert une victime à l’intérieur de l’appartement en arrêt cardio-respiratoire. L’homme âgé de 28 ans a été immédiatement extrait du logement et pris en charge par les secours.

Une réanimation cardio-pulmonaire a été tentée sur place. Malgré les efforts engagés, le décès a été constaté par le médecin du SMUR.

décès feu incendie mortel sapeurs pompiers

Publié le 9 octobre à 08h40 par Elodie Retrouvey




Faits Divers

Le Russey
Faits Divers

Le propriétaire du cheval retrouvé les pattes ligotées au Russey sera jugé en mars   

Le propriétaire du cheval retrouvé samedi 4 mars 2025 les pattes attachées au fond d'un trou profond sera jugé en mars pour "sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort", a-t-on appris auprès du procureur de Besançon. Il encourt pour ces faits cinq ans de prison au maximum et 75.000€ d'amende, a précisé à l'AFP Cédric Logelin, procureur de la République de Besançon. 

cheval cruauté animale maltraitance plainte procureur de la république
Publié le 9 octobre à 08h14 par Elodie Retrouvey

