Lundi 22 Septembre 2025
Un important dispositif lancé après la fugue d'un collégien dans les bois à Besançon

Publié le 22/09/2025 - 18:00
Mis à jour le 22/09/2025 - 16:56

Les faits se sont produits le 19 septembre 2025 vers 11h00 au niveau du chemin des cul des Près à Besançon lors d’un cours de sport.

Suite à un désaccord avec son professeur de sport lors d’un cours en forêt de chailluz, un mineur âgé de 13 ans a quitté le groupe en direction de Besançon par les bois sans que le professeur ne puisse le retenir. Le jeune était dépourvu de tout moyen de communication.

Des effectifs police secours ont été dépêchés sur les lieux et ont effectué les premières recherches sur le secteur concerné. Ils ont été renforcés par la police municipale. Le groupement de gendarmerie départementale a également été avisé ainsi que les services Ginko pour retrouver ce jeune dépourvu de tout moyen de communication.

Un chien en recherches de personnes disparues a été acheminé sur les lieux. La mère du mineur a été entendue au service ainsi que le professeur de sport. Le mineur a été retrouvé en bonne santé à proximité du collège Camus, remis à une patrouille de police, et conduit au service pour être entendu. A l’issue il a été remis à sa mère.

Publié le 22 septembre à 18h00 par Hélène L.
