Dimanche 26 Octobre 2025
Alerte Témoin
Arc-sous-Cicon
Faits Divers

Un jeune homme blessé dans un accident à Arc-sous-Cicon

Publié le 26/10/2025 - 17:06
Mis à jour le 26/10/2025 - 17:06

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus le 26 octobre 2025 pour un accident de la circulation sur la route départementale 405 à Arc-sous-Cicon. 

© Élodie R.
L’accident s’est produit vers 15h20 en direction d’Aubonne. Un véhicule a fini sa route sur le toit. 

La victime, un homme de 23 ans, a été transportée légèrement blessée en direction du centre hospitalier de Pontarlier. 

accident de la route blessé sapeur-pompier

Publié le 26 octobre à 17h06 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

