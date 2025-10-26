Un jeune homme blessé dans un accident à Arc-sous-Cicon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus le 26 octobre 2025 pour un accident de la circulation sur la route départementale 405 à Arc-sous-Cicon.

L’accident s’est produit vers 15h20 en direction d’Aubonne. Un véhicule a fini sa route sur le toit.

La victime, un homme de 23 ans, a été transportée légèrement blessée en direction du centre hospitalier de Pontarlier.