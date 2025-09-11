Un mineur pris en flagrant délit de trafic de cigarettes à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les policiers sont intervenus mardi 9 septembre 2025 vers 16h40 place Cassin, dans le quartier de Planoise à Besançon.

Une surveillance, mise en place par la police, a permis de confondre un jeune, âgé de 17 ans, qui vendait des paquets de cigarettes qu’il dissimulait dans un véhicule stationné à proximité.

Lors de son interpellation, l’intéressé se trouvait à côté dudit véhicule, coffre ouvert, à l’intérieur duquel a été retrouvé un stock de cartouches de cigarettes et autres pots à tabacs.

Auditionné, le jeune homme a reconnu la vente de tabac. 415 euros, six cartouches de cigarettes et trois pots de tabacs ont été saisis. Il s’est vu notifier une convocation devant le juge des enfants en date du 3 octobre 2025.

Il a été remis aux services de protection de l'enfance à l'issue de la garde à vue.