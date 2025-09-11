Jeudi 11 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Un mineur pris en flagrant délit de trafic de cigarettes à Besançon

Publié le 11/09/2025 - 14:00
Mis à jour le 11/09/2025 - 11:54

Les policiers sont intervenus mardi 9 septembre 2025 vers 16h40 place Cassin, dans le quartier de Planoise à Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Une surveillance, mise en place par la police, a permis de confondre un jeune, âgé de 17 ans, qui vendait des paquets de cigarettes qu’il dissimulait dans un véhicule stationné à proximité.

Lors de son interpellation, l’intéressé se trouvait à côté dudit véhicule, coffre ouvert, à l’intérieur duquel a été retrouvé un stock de cartouches de cigarettes et autres pots à tabacs.

Auditionné, le jeune homme a reconnu la vente de tabac. 415 euros, six cartouches de cigarettes et trois pots de tabacs ont été saisis. Il s’est vu notifier une convocation devant le juge des enfants en date du 3 octobre 2025.

Il a été remis aux services de protection de l'enfance à l'issue de la garde à vue.

police

Publié le 11 septembre à 14h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°2

Les conseils d'automne d'Anne Sallé #1 : Bouger pour libérer : que veut votre corps ?

Sondage

 19.73
légère pluie
le 11/09 à 15h00
Vent
5.25 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
63 %
 