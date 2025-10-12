Dimanche 12 Octobre 2025
Alerte Témoin
Longemaison
Faits Divers

Un motard de 45 ans perd la vie à Longemaison

Publié le 12/10/2025 - 17:33
Mis à jour le 12/10/2025 - 17:23

L’accident s’est produit ce dimanche 12 octobre 2025 vers 15h15 sur la RD41 en direction Avoudrey à hauteur de la commune de Longemaison.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées. Selon les premiers éléments, un massage cardiaque a été réalisé par plusieurs témoins en attendant les secours.

Le quadragénaire n’a pas survécu.

sapeur-pompier

Publié le 12 octobre à 17h33 par Hélène L.
Faits Divers

