Un motard de 45 ans perd la vie à Longemaison

Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées. Selon les premiers éléments, un massage cardiaque a été réalisé par plusieurs témoins en attendant les secours.
Le quadragénaire n’a pas survécu.
Publié le 12/10/2025 - 17:33
Mis à jour le 12/10/2025 - 17:23
L’accident s’est produit ce dimanche 12 octobre 2025 vers 15h15 sur la RD41 en direction Avoudrey à hauteur de la commune de Longemaison.
Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées. Selon les premiers éléments, un massage cardiaque a été réalisé par plusieurs témoins en attendant les secours.
Le quadragénaire n’a pas survécu.
MISE À JOUR À 19H00 • Selon plusieurs témoins, une ”grande quantité” d’eau située sous la rue de Dole, boulevard Ouest à Besançon, perturbe très fortement la circulation des véhicules dans le secteur de Micropolis-rue de Dole, ce jeudi 9 octobre depuis environ 14h20.
Publiez gratuitement vos actualités et événements