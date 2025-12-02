Un octogénaire décède place Denfert Rochereau à Montbéliard

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été appelés ce mardi 2 décembre vers 11h30 pour porter secours à un homme en arrêt cardia-respiratoire, place Denfert Rochereau à Montbéliard.

À l’arrivée des secours, un homme de 86 ans ne respirait plus. Malgré un massage cardiaque initié par des passants et une tentative de réanimation par les sapeurs-pompiers et le Smur, la victime a été déclarée décédée.