Mardi 2 Décembre 2025
Montbéliard
Faits Divers

Un octogénaire décède place Denfert Rochereau à Montbéliard

Publié le 02/12/2025 - 18:00
Mis à jour le 02/12/2025 - 17:11

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été appelés ce mardi 2 décembre vers 11h30 pour porter secours à un homme en arrêt cardia-respiratoire, place Denfert Rochereau à Montbéliard.

© Élodie R.
© Élodie R.

À l’arrivée des secours, un homme de 86 ans ne respirait plus. Malgré un massage cardiaque initié par des passants et une tentative de réanimation par les sapeurs-pompiers et le Smur, la victime a été déclarée décédée.

arrêt cardio-respiratoire décès sapeur-pompier sdis 25 smur

Publié le 2 décembre à 18h00 par Alexane
