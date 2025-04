Les deux occupants se trouvaient sur un terrain très escarpé. L’une des deux victimes, un homme âgé de 43 ans, portait un handicap physique. L’intervention combinée du Secours en milieux périlleux et montagne et de l’hélicoptère de la gendarmerie a permis d’extraire cette victime pour être transportée non médicalisée sur le CHU de Besançon.

L’autre occupant, un moniteur âgé d’une quarantaine d’année n’est pas blessé.