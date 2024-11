Un petit coup de pouce pour la publication du premier roman d’une Bisontine

Pour la publication de son premier roman, une auteure de Besançon, Élodie Vieille-Mecet, lance en cette fin d'année une campagne de pré-vente et de promotion afin de faire connaître La sensible rit.

Élodie Vieille-Mecet propose de participer à la naissance de son premier livre en l’aidant à faire de sa parution prochaine avec les Éditions Maïa, un succès. Plus les prévîntes seront nombreuses, plus il sera promu et diffusé. En retour, les participant(e) seront mentionnés en page de remerciements en plus d’avoir un exemplaire numérique ou papier selon la contribution.

”De ces fictions présentées dans cet essai à lire comme un jeu de mots, il s’agit, à travers ce projet littéraire, d’une manière de réfléchir sur le positionnement et les ressentis que chacun a pour faire société et donner du sens à sa vie”, explique l’auteure, ”un roman qui nous offre des pistes pour mieux nous retrouver…”