Un poids lourd couché dans un talus le long de la RD 112

Ce jeudi 14 août 2025, peu avant une heure du matin, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident de la circulation sur la commune de Bretigney-Notre-Dame.

L'accident a eu lieu sur la RD 112, direction Dammartin-les-Templiers. À l'arrivée des secours, un poids lourd de 3,5 tonnes sans chargement était couché sur le côté, dans un talus. Le conducteur du véhicule, un homme de 50 ans d'origine polonaise, non blessé, a été pris en charge par la gendarmerie.