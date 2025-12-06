Un réseau de stupéfiants démantelé à Besançon, plus d’1 million d’euros de marchandises saisies

Vendredi 5 décembre 2025, le procureur de la République de Besançon Cédric Logelin et le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs, Laurent Perraut, sont revenus sur les conditions de démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants dans le quartier des Claires Soleil de Besançon et de cigarettes à Saône après plusieurs mois d’enquête. Les forces de l’ordre ont ainsi saisi une impressionnante quantité de stupéfiants, ainsi que des armes et des liquidités.

L’enquête a été menée par la brigade des stupéfiants du service local de police judiciaire de Besançon et déclenchée en septembre 2025 à l’encontre d’une personne gérant un point de deal sur le quartier des Clairs Soleils, plus particulièrement que la Place des Lumières, à la suite de plusieurs signalements.

L'enquête a permis de mettre en évidence une organisation mettant en cause un homme demeurant Place des Lumières. Durant leurs investigations, les policiers ont pu constater des voyages au Luxembourg effectués par son ex-femme afin de ramener des cigarettes en grande quantité. Cette dernière effectuait soit les trajets seule, soit avec son nouveau compagnon. La mère du petit ami a également été impliquée dans le trafic, en rapportant également de nombreuses quantités de tabac.

Le 1er septembre 2025, une vague d’interpellations a alors été déclenchée. Lors de l'interpellation du principal suspect, les policiers ont mis la main sur un sac de sport contenant 5702 grammes d’héroïne, 2588 grammes de cocaïne et 1350 grammes de résine de cannabis.

Drogue, armes, liquide et munitions au domicile du principal suspect

La perquisition de son appartement a également permis la découverte de 2605 €, de deux armes de gros calibres dont un pistolet automatique de marque Magnum Research modèle Desert Eagle, de calibre 50 et d’un pistolet automatique de marque Tanfoglio de calibre 38 contenant des chargeurs approvisionnés. De nombreuses munitions ont également été saisies. D’autres produits stupéfiants ont également été découverts : 5496 grammes de cocaïne, 66744 grammes de résine de cannabis et 998 grammes d’herbe de cannabis.

L’ex-femme a également été interpellée et à son domicile, les policiers ont saisi 10 pots de tabac provenant du Luxembourg, deux cartouches de cigarettes, 20 paquets de tabac à rouler. Un véhicule de marque Mercedes et la somme de 330€ ont également été confisqués.

Une saisie juteuse à Saône

Un transport chez la mère de son petit ami à Saône a là encore permis la découverte de 12 cartouches de cigarettes, 26 pots de tabac, la somme de 66.550€ et d’un revolver. Les deux occupantes (mère et fille) et le fils ont été interpellés et placés en garde à vue.

Au total ce ne sont pas moins de 5702 g d’héroïne, 8084 g de cocaïne, 68094 g de cannabis, et 998 g d herbe de cannabis qui ont été saisis. Cédric Logelin et Laurent Perraut ont rappelé qu’à la revente dans la rue, cela représente un chiffre d’affaires de 1 098 000€.

Suites judiciaires : trafic de cigarettes

Les quatre personnes impliquées dans le trafic de cigarettes (trois femmes et un homme) ont été présentées au parquet de Besançon le 3 décembre dernier dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Une première femme a été condamnée à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 14 000 € d’amende douanière et à la confiscation des sommes saisies. La deuxième a écopé de 18 mois avec sursis, d’une amende douanière de 14 000 € et d’une interdiction de port d’armes pendant 5 ans. La troisième femme a écopé d’une incarcération directe de 10 mois d’emprisonnement ferme, de 14 000 € d’amende douanière, et de la confiscation des sommes saisies. Enfin, l’homme impliqué dans ce trafic de cigarettes est âgé de 31 ans et a été condamné à 18 mois d’emprisonnement ferme avec incarcération immédiate, 14 000 € d’amende douanière et la confiscation des sommes saisies.

Suite judiciaire : trafic de stupéfiants

Pour le volet stupéfiant, l’auteur principal âgé de 35 ans a lui aussi été présenté le 3 décembre en comparution immédiate mais a demandé un renvoi afin de préparer sa défense. Il a donc été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement prévu fin janvier 2026.

Le procureur de la République et le DIPN ont indiqué que les investigations étaient toujours en cours afin d’identifier d’éventuelles implications nationales ou transfrontalières. Dans l’attente des décisions judiciaires, toutes les personnes mises en cause restent présumées innocentes, ont-ils rappelé.