Vendredi 12 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Un sapeurs-pompiers blessé dans un incendie à Planoise

Publié le 12/12/2025 - 08:28
Mis à jour le 12/12/2025 - 08:12

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la soirée du 11 décembre pour un incendie dans un immeuble désaffecté rue de Savoie à Besançon. 

© Élodie R.
© Élodie R.

L’incendie était situé dans un appartement du 2e étage de l’immeuble désaffecté comprenant 10 niveaux. Le feu a pu être rapidement maitrisé au moyen d’une lance à débit variable mais dans la manoeuvre un sapeur-pompier a été légèrement blessé au cours de l’intervention. 

blessé immeuble incendie sapeurs pompiers

Publié le 12 décembre à 08h28 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Novillars
Faits Divers Sport

Violences et insultes racistes lors d’un match à Novillars : des associations pointent un silence préoccupant

Selon un communiqué du 11 décembre 2025, des faits graves se sont déroulés le 8 novembre 2025 lors d’un match U18 opposant les équipes de Planoise et de Roche-lez-Beauprè, à Novillars. Des associations affirment qu’après la mi-temps, “l'entraîneur et le juge de touche de Roche-lez-Beauprè, déjà connus pour leurs passifs, ont alors multiplié les provocations”.

Publié le 11 décembre à 16h00 par Alexane
Lons-le-Saunier
Faits Divers Société

Les oranges cachaient les stupéfiants… La Douane du Jura transforme une saisie en don à la Croix-Rouge

INSOLITE & SOLIDAIRE • La brigade des Douanes de Lons-le-Saunier a récemment intercepté un poids lourd circulant sur l’autoroute. Lors du contrôle, les agents ont découvert des produits stupéfiants dissimulés dans la cargaison. Pour masquer ces marchandises illicites, le camion transportait 20 palettes d'oranges, transportées d'Espagne vers la Pologne... une cargaison légale qui a été remise à la Croix-Rouge du Jura, a-t-on appris mardi 9 décembre 2025.

croix-rouge douane insolite noël 2025 solidarité stupéfiants
Publié le 10 décembre à 10h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

Sondage

 5.18
nuageux
le 12/12 à 09h00
Vent
1.16 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
92 %
 