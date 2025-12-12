L’incendie était situé dans un appartement du 2e étage de l’immeuble désaffecté comprenant 10 niveaux. Le feu a pu être rapidement maitrisé au moyen d’une lance à débit variable mais dans la manoeuvre un sapeur-pompier a été légèrement blessé au cours de l’intervention.
Un sapeurs-pompiers blessé dans un incendie à Planoise
Publié le 12/12/2025 - 08:28
Mis à jour le 12/12/2025 - 08:12
Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la soirée du 11 décembre pour un incendie dans un immeuble désaffecté rue de Savoie à Besançon.