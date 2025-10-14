Un septuagénaire réanimé grâce à la réactivité des témoins à Champlive

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans l’après-midi du 14 octobre 2025, un septuagénaire en arrêt cardio-respiratoire sur la voie publique a été pris en charge par les secours après avoir été réanimé dans un premier temps par des témoins présents rue du Château de Vaite à Champlive.

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été prévenus d’un arrêt cardio-respiratoire survenu chez un homme lors d’une sortie à vélo.

D’après les secours, la victime, un homme de 78 ans, a été réanimée dans un premier temps par des témoins, à l’aide d’un défibrillateur et en suivant les instructions de l’opérateur des pompiers par téléphone.

Les secours ont ensuite pris le relais. Cette chaîne des secours a permis une reprise de l’activité cardiaque, nous ont précisé les sapeurs-pompiers.

La victime a été médicalisée, puis héliportée vers le CHU de Besançon.