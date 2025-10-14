Mardi 14 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Champlive
Faits Divers

Un septuagénaire réanimé grâce à la réactivité des témoins à Champlive

Publié le 14/10/2025 - 17:52
Mis à jour le 14/10/2025 - 17:52

Dans l’après-midi du 14 octobre 2025, un septuagénaire en arrêt cardio-respiratoire sur la voie publique a été pris en charge par les secours après avoir été réanimé dans un premier temps par des témoins présents rue du Château de Vaite à Champlive. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été prévenus d’un arrêt cardio-respiratoire survenu chez un homme lors d’une sortie à vélo. 

D’après les secours, la victime, un homme de 78 ans, a été réanimée dans un premier temps par des témoins, à l’aide d’un défibrillateur et en suivant les instructions de l’opérateur des pompiers par téléphone. 

Les secours ont ensuite pris le relais. Cette chaîne des secours a permis une reprise de l’activité cardiaque, nous ont précisé les sapeurs-pompiers. 

La victime a été médicalisée, puis héliportée vers le CHU de Besançon. 

arrêt cardio-respiratoire sapeurs pompiers septuagénaire vélo

Publié le 14 octobre à 17h52 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Retour des "24h dans le supérieur'' cet automne à l'université Marie et Louis Pasteur
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 12.91
ciel dégagé
le 14/10 à 18h00
Vent
2.55 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
80 %
 