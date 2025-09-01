Un serial voleur interpellé à Besançon

L’homme, âgé de 34 ans, a été interpellé jeudi 28 août 2025 place des Tilleuls par un équipage de la brigade anticriminalité de Besançon.

Les forces de l’ordre ont reconnu le trentenaire alors qu’elles effectuaient une patrouille. L’homme en question était recherché pour avoir commis un vol aggravé dans une pharmacie plus tôt dans la journée.Il a été placé en garde à vue.

Un serial voleur ?

Les éléments de l’enquête ont permis de faire ressortir que l’individu avait également commis de multiples vols dans une même pharmacie, ainsi que des violences sur une des employées de la structure.

Le lendemain une perquisition a été menée chez la personne qui disait l’héberger à titre gratuit. Un déambulateur encore sous plastique appartenant à la pharmacie a été retrouvé. Auditionné, le mis en cause n’a reconnu qu’une tentative de vol.

Le magistrat a prolongé la garde à vue pour examen du dossier. La garde à vue a été levée ce samedi à 13h45. L'individu a été déféré au parquet, et laissé libre sous contrôle judiciaire.