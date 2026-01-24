Un temps nuageux prévu ce week-end en Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Météo France prévoit un week-end des 24 et 25 janvier 2026 mêlé entre éclaircies, brume et ciel couvert en Franche-Comté.

Samedi 24 janvier

Matin

Le ciel sera voilé sur une majeure partie de la région. Il fera 2°C à Besançon et Belfort et 3°C à Dole et Vesoul.

Après-midi

Le Jura et le Haut-Doubs seront totalement couverts. Ailleurs, quelques éclaircies devraient pointer le bout de leur nez. Il fera 7°C à Besançon, 4°C à Belfort, 6°C à Vesoul et à Dole.

Dimanche 25 janvier

Matin

Le temps restera nuageux. Il fera 3°C à Besançon et Vesoul, 2°C à Dole et 1°C à Belfort.

Après-midi

Le ciel sera un peu plus dégagé. Il fera 3°C à Belfort, 4°C à Dole, 5°C à Vesoul et Besançon.