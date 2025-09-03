Un trentenaire blessé par balles dans une pizzeria d’Audincourt

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été sollicités vers 22h30 pour une agression par arme à feu dans une pizzeria. Sur place, les secours ont pris en charge un homme âgé de 33 ans blessé aux deux jambes à la suite d’un tir en rafale.
Parmi les huit autres personnes présentes dans le restaurant, aucune autre n’a été blessée.
Le trentenaire, gravement blessé aux membres inférieurs, a été médicalisé par le SMUR avant d’être transporté au centre hospitalier du Nord Franche-Comté.
La police s’est rendue sur place pour les premières constatations.