Mercredi 3 Septembre 2025
Audincourt
Faits Divers

Un trentenaire blessé par balles dans une pizzeria d’Audincourt

Publié le 03/09/2025 - 08:08
Mis à jour le 03/09/2025 - 08:08

Dans la nuit du 2 septembre 2025, un homme a été blessé par arme à feu dans une pizzeria située à Audincourt. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été sollicités vers 22h30 pour une agression par arme à feu dans une pizzeria. Sur place, les secours ont pris en charge un homme âgé de 33 ans blessé aux deux jambes à la suite d’un tir en rafale.

Parmi les huit autres personnes présentes dans le restaurant, aucune autre n’a été blessée. 

Le trentenaire, gravement blessé aux membres inférieurs, a été médicalisé par le SMUR avant d’être transporté au centre hospitalier du Nord Franche-Comté. 

La police s’est rendue sur place pour les premières constatations.

arme à feu blessé sapeur-pompier smur tir

Publié le 3 septembre à 08h08 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

