Un trentenaire blessé par balles dans une pizzeria d’Audincourt

Dans la nuit du 2 septembre 2025, un homme a été blessé par arme à feu dans une pizzeria située à Audincourt.

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été sollicités vers 22h30 pour une agression par arme à feu dans une pizzeria. Sur place, les secours ont pris en charge un homme âgé de 33 ans blessé aux deux jambes à la suite d’un tir en rafale.

Parmi les huit autres personnes présentes dans le restaurant, aucune autre n’a été blessée.

Le trentenaire, gravement blessé aux membres inférieurs, a été médicalisé par le SMUR avant d’être transporté au centre hospitalier du Nord Franche-Comté.

La police s’est rendue sur place pour les premières constatations.