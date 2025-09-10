Mercredi 10 Septembre 2025
Alerte Témoin
Damprichard
Faits Divers

Un trentenaire meurt d’une balle dans la tête à Damprichard

Publié le 10/09/2025 - 17:54
Mis à jour le 10/09/2025 - 17:54

Les secours ont été appelés ce 10 septembre 2025 vers 16h05 Route de Goumois à Damprichard.

Arrivés sur place, les secours ont découvert un homme âgé de 31 ans présentant une plaie grave à la tête. La victime n’a pas survécu.

La gendarmerie s’est rendue sur place.

Le paquet demande une autopsie.

Une enquête est en cours.

gendarmerie

Publié le 10 septembre à 17h54 par Hélène L.
Faits Divers

