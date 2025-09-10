Un trentenaire meurt d’une balle dans la tête à Damprichard

Arrivés sur place, les secours ont découvert un homme âgé de 31 ans présentant une plaie grave à la tête. La victime n’a pas survécu.
Publié le 10/09/2025 - 17:54
Mis à jour le 10/09/2025 - 17:54
Les secours ont été appelés ce 10 septembre 2025 vers 16h05 Route de Goumois à Damprichard.
Arrivés sur place, les secours ont découvert un homme âgé de 31 ans présentant une plaie grave à la tête. La victime n’a pas survécu.
La gendarmerie s’est rendue sur place.
Le paquet demande une autopsie.
Une enquête est en cours.
Un homme n'ayant aucun lien avec le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée est dans un état critique vendredi 5 septembre 2025, blessé par des tirs, la veille dans un bourg viticole au sud de Dijon, a annoncé le parquet.
