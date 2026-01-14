Un voleur de trottinette intercepté dans le tramway à Besançon

Dans la nuit du 11 janvier 2026, un homme de 35 ans a été conduit à la maison d’arrêt de Besançon après un vol de trottinette.

Dans la soirée, le centre d’information et de commandement a diffusé un message aux agents de police pour signaler un vol de trottinette avec dégradations commis rue Fontaine Argent. Le signalement de l’auteur des faits a alors été communiqué aux agents en patrouille.

Vers 22h45, un effectif de la BAC a repéré le mis en cause dans un tramway en circulation. Ils ont alors attendu le prochain arrêt pour monter dans la rame et procéder à son interpellation. L’homme âgé de 35 ans était en possession de la trottinette dérobée. Il a été placé en garde à vue.

Au cours de son audition, l’individu a nié les faits et a indiqué aux policiers que la trottinette lui avait été remise par une connaissance sans davantage de précisions.

À l’issue de sa garde à vue, le 13 janvier, il a été conduit à la maison d’arrêt de Besançon pour y être placé en détention dans l’attente de son jugement prévu le 14 janvier 2026.

L’engin dérobé a pu être restitué à son propriétaire.