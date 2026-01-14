Mercredi 14 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Un voleur de trottinette intercepté dans le tramway à Besançon

Publié le 14/01/2026 - 16:34
Mis à jour le 14/01/2026 - 15:40

Dans la nuit du 11 janvier 2026, un homme de 35 ans a été conduit à la maison d’arrêt de Besançon après un vol de trottinette. 

© D Poirier
© D Poirier

Dans la soirée, le centre d’information et de commandement a diffusé un message aux agents de police pour signaler un vol de trottinette avec dégradations commis rue Fontaine Argent. Le signalement de l’auteur des faits a alors été communiqué aux agents en patrouille. 

Vers 22h45, un effectif de la BAC a repéré le mis en cause dans un tramway en circulation. Ils ont alors attendu le prochain arrêt pour monter dans la rame et procéder à son interpellation. L’homme âgé de 35 ans était en possession de la trottinette dérobée. Il a été placé en garde à vue. 

Au cours de son audition, l’individu a nié les faits et a indiqué aux policiers que la trottinette lui avait été remise par une connaissance sans davantage de précisions. 

À l’issue de sa garde à vue, le 13 janvier, il a été conduit à la maison d’arrêt de Besançon pour y être placé en détention dans l’attente de son jugement prévu le 14 janvier 2026. 

L’engin dérobé a pu être restitué à son propriétaire. 

police tramway trottinette vol

Publié le 14 janvier à 16h34 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

DOUBS (25)
Faits Divers

Voitures dans le talus, accidents, blessés… Plusieurs interventions des sapeurs-pompiers dans le Doubs

Les conditions météorologiques difficiles liées à la neige ont entraîné plusieurs accidents de la circulation dans le Doubs ce samedi 10 janvier 2026, alors que le département est placé en vigilance orange neige-verglas. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à de nombreuses reprises sur le réseau routier pour porter secours aux automobilistes impliqués.

accident neige sapeur-pompier sdis 25 verglas vigilance orange
Publié le 10 janvier à 18h15 par Alexane

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Ligne des hirondelles : six excursions hivernales de Dole à Morez…
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Risque d’incendie et de panique : "les établissements recevant du public sont plutôt sécurisés au sein de notre département" (SDIS 25)
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos forfaits de ski à la Station de Métabief

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 8.79
couvert
le 14/01 à 18h00
Vent
1.57 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
86 %
 