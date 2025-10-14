Une dealeuse déjà connue de la police interpellée dans le quartier Battant

Dans la soirée du 9 octobre 2025, les policiers ont arrêté une femme âgée de 25 ans dans la rue Battant à Besançon pour trafic de produits stupéfiants et défaut de permis de conduire.

Déjà connue des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants, la jeune femme a été identifiée par une patrouille anti-criminalité alors qu’elle procédait à une transaction. Avant cela, elle avait été vue conduisant un véhicule alors qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire.

Les policiers ont interpellé la mise en cause qui a remis spontanément un sachet contenant de l’herbe de cannabis et une liasse de billets. L’homme rencontré pour la transaction a reconnu avoir commandé de la cocaïne.

Lors de la fouille, les policiers ont découvert sur la jeune femme des sachets susceptibles de contenir de la cocaïne et une liasse de 470€. Elle a aussitôt été placée en garde à vue.

La perquisition de son domicile a permis de découvrir divers produits stupéfiants (cocaïne, comprimés d’ecstasy, résine et herbe de cannabis) conditionnés pour la revente, ainsi que des sommes de 610 et 250€.

60€ supplémentaires ont également été trouvés à l’intérieur de son véhicule. Elle a été placée en détention à la maison d’arrêt de Dijon en l’attente de son jugement au tribunal judiciaire de Besançon prévu pour le début de semaine.