Une enseignante tente de se suicider dans son lycée à Montbéliard

Une enseignante a tenté de se suicider vendredi 29 août 2025, jour de pré rentrée, au lycée Cuvier de Montbéliard, dans le Doubs, a indiqué à l'AFP le responsable communication de l'académie de Besançon, Guillaume Rivoire.

"Une enseignante a tenté de mettre fin à ses jours dans l'établissement ce matin. Elle a été immédiatement prise en charge par ses collègues et par les services de secours et ses jours ne sont plus en danger", a déclaré M. Rivoire, confirmant une information de l'Est Républicain.

Il s'agit d'une trentenaire qui travaille dans ce lycée général et technologique depuis plusieurs années. "Il y a eu une tentative de suicide par pendaison" mais l'enseignante est "hors de danger", a indiqué à l'AFP Frédérik Muyle, substitut du procureur de Montbéliard.

Une cellule d'écoute a été mise en place

La jeune femme avait envoyé un mail à ses collègues peu avant les faits, a précisé M. Muyle. "Son geste a profondément bouleversé la communauté de l'établissement", a déclaré le responsable communication de l'académie de Besançon, expliquant que l'inspecteur d'académie, Samuel Rouzet, "s'est rendu cet après-midi dans l'établissement" où une cellule d'écoute a été mise en place.

M. Rivoire n'a pas souhaité apporter de précisions sur la situation de l'enseignante. "Nous pensons à ses proches et nous leur apportons tout notre soutien", a-t-il dit.

(Source AFP)