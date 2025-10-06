Lundi 6 Octobre 2025
Alerte Témoin
Bondeval
Faits Divers

Une femme de 21 ans blessée dans un accident à Bondeval

Publié le 06/10/2025 - 11:45
Mis à jour le 06/10/2025 - 11:21

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à Bondeval dans la nuit du 5 au 6 octobre 2025 pour un accident de la circulation impliquant un seul véhicule survenu sur la route départementale 35 en direction de Roche-les-Blamont. 

© Élodie R.
Les secours ont pris en charge une femme âgée de 21 ans piégée dans son véhicule après un accident. Des techniques de désincarcération ont été nécessaires pour dégager la victime. Légèrement blessée, la jeune femme a été transportée en direction du centre hospitalier du Nord-Franche-Comté. 

accident de la route blessé pompiers

Publié le 6 octobre à 11h45 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

