Besançon
Sport

Une première sélection en équipe de France pour Sabrina Zazaï-Ozil

Publié le 03/11/2025 - 11:25
Mis à jour le 03/11/2025 - 10:31

Le sélectionneur de l’équipe de France féminine de handball a dévoilé vendredi dernier la liste des 20 joueuses retenues pour le Tournoi de France aux Stades de Flandres de Dunkerque du 21 au 23 novembre 2025. Parmi les sélectionnées, Sébastien Gardillou a fait appel à la Bisontine Sabrina Zazaï-Ozil. 

Sabrina Zazaï-Özil © Yoan Jeudy
Sabrina Zazaï-Özil © Yoan Jeudy

Pour ce dernier rendez-vous avant le championnat du monde, Sébastien Gardillou a convoqué un groupe de 20 joueuses au sein duquel sera composée la sélection finale pour le Mondial.

En l’absence de Chloé Valentini (maternité) et de Manon Errard (toujours indisponible), le sélectionneur "a choisi d’élargir son effectif dans le secteur des ailes" apprend-on dans le communiqué de l’équipe de France. Agée de 31 ans, l’ailière droite de l’Entente sportive Besançon féminin et ancienne internationale algérienne est désormais éligible* pour porter le maillot tricolore. Elle a donc été appelée pour la première fois par le sélectionneur français. Une autre joueuse d’expérience et elle aussi bien connue du public bisontin, bénéficie également de ce choix élargi, il s’agit de Marine Dupuis, ailière gauche niçoise qui retrouvera les Bleues après avoir déjà connu l’expérience de l’Euro EHF 2024.

"J’ai appelé ces deux joueuses d’expérience à ce poste de façon à étoffer l’effectif et de nous permettre, en cas de besoin, de préparer une alternative", explique Sébastien Gardillou. "J’ai pleinement confiance en nos deux paires d’ailières actuelles et je suis très satisfait de leurs dernières performances, mais nous ne sommes jamais à l’abri de circonstances indépendantes de notre volonté", complète le sélectionneur.

Pas de sélection en revanche pour la Bisontine Laura Glauser. Arrivée blessée lors du dernier rassemblement français, la gardienne tricolore a passé une série d’examens médicaux. Des investigations supplémentaires détermineront la durée de son absence, prévient le communiqué.

Stage et Tournoi en France à Dunkerque

  • Vendredi 21 novembre à 21h00 : France – Angola
  • Samedi 22 novembre à 18h00 : Angola – Japon
  • Dimanche 23 novembre à 19h00 : France – Japon

*Le délai de trois ans prévu par le règlement de l’IHF concernant le changement de nationalité sportive arrivant à son terme au début de la préparation, Sabrina Zazaï-Ozil pourra désormais défendre les couleurs de la France. 

équipe de france esbf handball Sabrina Zazaï sélection

Publié le 3 novembre à 11h25 par Elodie Retrouvey
